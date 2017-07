Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 01 agosto 2017 Emanuel Abdala: "esta victoria no me la voy a olvidar nunca" El piloto comodorense finalizó tercero el sábado durante la primera prueba del fin de semana, y ganó en la competencia dominguera de la Monomarca Gol neuquina, con el asesoramiento del equipo de Leonardo Garófalo. Ahora se prepara para ir a Trelew en la reanudación del TP Gol 1.6, y confirmó a su vez que a fin de año se bajará de la divisional junto a su hermano Christian y su papá Sandro.

Un debut soñado y difícil de olvidar el que tuvo el piloto comodorense Emanuel Abdala en la monomarca Gol neuquina durante el fin de semana en el autódromo de Centenario. Corrió con el asesoramiento del equipo de Leonardo Garófalo y fue protagonista, junto a su hermano Christian, en las dos finales disputadas.

Recorrieron alrededor de 1200 kilómetros luego de una invitación a comienzos de temporada y el ex bicampeón de kárting y ex monarca del TP Gol en la provincia del Chubut logró el 1 en la segunda prueba, tras obtener un tercer puesto en la carrera del sábado, largando desde el fondo. "Fue algo muy lindo, salir de tu ciudad, hacer 1.200 kilómetros con un equipo que no conoces, y ganar como lo hicimos, creo que esta victoria no me la voy a olvidar nunca. El equipo se portó de manera excelente, me trataron como uno más de la familia, y fue una alegría inmensa para todos", admitió Emanuel en una charla con El Patagónico en la tarde de ayer.

El comodorense reconoció que tenía la invitación del equipo Garófalo desde principio de año, pero las fechas coincidían con las de Chubut. Desde los primeros ensayos, demostró que estaba para pelear adelante, y lo ratificó a lo largo del fin de semana en Centenario. "Tuvimos una prueba el viernes por ser debutantes. La categoría no hace habitualmente pero nos dieron esa posibilidad y estábamos dentro de los parámetros. Giramos con Christian y andábamos en los tiempos de la última clasificación en Centenario, pero estábamos tranquilos porque estábamos en un gran equipo", reconoció.

La monomarca Gol neuquina tiene diferencias con la divisional chubutense donde la principal es el motor. "El auto es muy parecido de manejarlo, si bien el cambio más grande es la goma. Allá son Pirelli y rodado 13, son más chicas, pero no tiene tanto grip como las NA que utilizamos acá. El auto en sí es muy similar, son más estructurados al tener la jaula adelante en la parte del motor es más rígido para manejarlo pero estuvo muy bueno todo el fin de semana", detalló.

La monomarca Gol neuquina tenía previsto dos competencias, y en la del sábado "Manu" terminó finalmente tercero, pero en pista su hermano Christian había tenido un gran actuación, con una maniobra para destacar en el final, aunque una denuncia lo bajó del podio al menor de los hermanos. "En la final del sábado fue una pena lo de Christian. Eso le complicó el fin de semana. El terminó en pista segundo con una gran maniobra, llegaba cuarto y en la última vuelta pasó a dos, y luego lo denunciaron por tener la luneta polarizada. En el reglamento no estaba bien aclarado, pero una lástima porque uno va a sumar autos, y lo bajaron así. Con esa sanción largó de atrás el domingo y se pegó muy fuerte, pero son experiencias", subrayó.

El trofeo con el 1 ya tiene su lugar en la casa de los Abdala, que ya piensan en el próximo fin de semana donde el TP Gol 1.6 se presentará en el autódromo Mar y Valle de Trelew por la 5ª fecha de la temporada 2017. "Ya estamos trabajando para ir a Trelew. Estos días vamos a poner los autos en condiciones y vamos a tratar de terminar el año de la mejor manera posible. Queremos ser protagonistas el fin de semana", reconoció Emanuel.

Por último, el ex campeón de la divisional dejó en claro que la decisión de todo el equipo está tomada, y en 2018 no correrán en la categoría. "Ya está definido que nos bajamos del TP Gol en Chubut. Hay un par de cositas que no nos terminan de cerrar, y nos damos cuenta que cumplimos un ciclo en la categoría. Yo tengo varios años en la categoría, tenemos campeonatos con mi viejo, y a su vez Christian hizo bien las cosas al igual que Ariel. No sabemos qué vamos a hacer en 2017, no descartamos ir a Neuquén porque también nos gustaría hacer algo a nivel nacional", sentenció Emanuel Abdala, el debutante que ganó en Neuquén.



Fuente: