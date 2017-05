El Patagónico | Deportes | BOXEO - 23 mayo 2017 Emanuel Rivero y German Espinoza no se sacaron diferencias arriba del ring En una velada exclusiva de boxeo amateur, los púgiles de diferentes localidades se dieron cita en el gimnasio municipal "Néstor Carlos Kirchner". Por parte de la organización, el promotor Vicente "Vasco" Arisnabarreta adelantó la presencia de púgiles de la capital petrolera en Río Gallegos para el 16 de junio.

El número principal del festival "Padre de los Eventos" que organizó Piñas del Sur Producciones en conjunto con la Secretaría de Deportes de Sarmiento quedó sin dueño, dado que en la pelea de fondo, en la categoría 64 kg y pactada a 4 asaltos, entre Héctor Emanuel Rivero de la escuela Wilfredo "Pitufo" Andrade y Germán Espinoza de Trelew finalizó en empate.

De esta manera, el comodorense y el oriundo del Valle del Chubut no convencieron a los jueces para que tuerzan la decisión a favor de alguno de ellos, en una noche que tuvo un marco de público estimado en 500 personas.

En escena, Rivero -que proyecta su debut como rentado- sacó una diferencia inicial que luego no pudo profundizar, por falta de aciertos y lagunas ofensivas que provocó la estrategia del "Peque" de Trelew, pupilo de Raúl Montesino. El aplauso repartido cerró un match de corte igualitario que cerró la noche boxística en la ciudad de los Lagos. Antes, Tiara Paguinao de Río Pico se quedó con el triunfo y el invicto de Luz Suárez. En el tercer duelo entre ambas, la pupila de Carlos Acuña fue considerada mayoritariamente en las tarjetas en el semifondo femenino. La ahora representante de Camioneros experimentó su primera derrota en 5 peleas. Luciano Carrasco de Río Pico ganó en fallo no unánime a Matías López (Trelew) y Jonathan Díaz de Sarmiento hizo lo propio ante Marcelo Mellado. Empataron Jonathan Mendoza y Axel González (San Julián); Leonardo Gallardo (Caleta Olivia) superó a Kevin Utrera y en fallo no unánime, David Farfán venció a Sebastián Martín y Daniel Mendieta (San Julián) GFU3 Rodrigo "Ringo" Mongilardi de Sarmiento. En la apertura, Fabricio Teilleri superó a David Melo.



PANORAMA



-Fabricio Teilleri (Camioneros) GFU3 Darío Melo (Camioneros)

-Daniel Mendieta (San Julián) GFU3 Rodrigo Mongilardi (Sarmiento)

-David Farfán (Camioneros) GFNU3 Sebastián Martín (C. Olivia)

-Leonardo Gallardo (C. Olivia) GFNU3 Kevin Utrera (Camioneros)

-Jonathan Mendoza (Sarmiento) EMP(NU)3 Axel González (San Julián)

-Luciano Carrasco (R. Pico) GFNU3 Matías López (Trelew)

-Jonathan Díaz (Sarmiento) GFU3 Marcelo Mellado (Trelew)

-Tiara Paguinao (Río Pico) GFNU3 Luz Suárez (Camioneros).



FONDO AMATEUR (4 ROUNDS HASTA 64 KGS.)

-Héctor Emanuel Rivero (Escuela Wilfredo Andrade) EMP (U)4 Germán Espinoza (Trelew).



