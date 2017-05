Emotivo mensaje de Evangelina Anderson a su hijo Bastian

"Mi enano GIGANTE... Un día como hoy, hace 8 años atrás, después de casi 23 horas de trabajo de parto, en Alemania, nos hiciste papás por primera vez", expresa Evangelina Anderson en el comienzo de tres párrafos emocionantes dedicados a su hijo Bastian, fruto de su amor con Martín Demichelis. La modelo y el futbolista también son padres de Lola y Emma.

Y prosigue: "Tu primer llanto como el de todo bebé que nace, llenó de vida ese quirófano y tu calor junto a mi pecho cuando nos conectamos fuera de la panza me desbordó de amor... A lo largo de los años he reconocido en él una serie de características que me hacen ver el ser especial que es, podría pensarse que es normal que piense así porque soy su mamá, pero la bondad, generosidad, sensibilidad, cortesía, nobleza y sentido universal por las preocupaciones o dolores ajenos, me hacen creer firmemente que Bastian vino a este mundo no solo para enorgullecernos a quienes lo amamos, sino siguiendo mi intuición estoy absolutamente segura que llegará a ser un hombre que con el favor de Dios moverá cimientos, pensamientos y acciones favorables a otros.

"En su mirada, esa inocencia traslúcida que desprende, se puede ver el alma de un hombre bueno y le pido a Dios me ayude a completar mi tarea como madre ayudando a mi hijo a desarrollarse de una forma que pueda ser útil a él mismo, a su familia y al mundo entero... Tu papá y yo no podíamos imaginarnos lo buen hijo que serías, vos sos la suma de lo mejor de tu papá, su bondad y generosidad, y lo mejor de mí".

