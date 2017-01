El Patagónico | Bien Estar - 03 enero 2017 Empezá el año corriendo Correr es una de las actividades más completas y saludables y sin duda es uno de los objetivos más saludables que podes encarar en este año que comienza. Calzáte las zapatillas y comprobá los múltiples beneficios que tiene este ejercicio.

La planificación es fundamental a la hora de plantear una rutina de entrenamiento para el running. Es necesario no crearse falsas expectativas respecto a los objetivos a cumplir. Al principio, se deben establecer metas muy accesibles a fin de alcanzarlas y lograr el estado de satisfacción de haberlas alcanzado. A medida que la capacidad física del deportista mejora, las metas serán mayores para no caer en el estancamiento.

Todo este proceso debe ser paulatino, y tener en todo momento presente el carácter lúdico de dicha actividad. Nunca se debe olvidar dónde están los límites del término saludable.

CONSEJOS UTILES



Llevar ropa cómoda, ligera y transpirable.

Usar un calzado adecuado a la complexión del atleta y a la calidad de cada terreno.

En días soleados usar protectores solares para la piel, lentes de sol, y gorra.

Hidratarse correctamente antes, durante y después de cada entrenamiento.

Si las distancias a correr son superiores a 10 kilómetros, conviene una provisión sólida.

Mantener una respiración regular y periódica.

Alternar distintos tipos de entrenamiento y en distintos escenarios para evitar la repetición y el aburrimiento.

Probá a correr con amigos o conocidos, te ayudará a fidelizar tu rutina de entrenamiento y hacer la carrera más amena.

No olvides calentar bien antes de empezar a correr y estirar una vez terminado el entrenamiento.



Fuente: