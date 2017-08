El Patagónico | Regionales - 14 agosto 2017 Empresas de economía social, una deuda pendiente en el petróleo

El subsecretario de Asociativismo y Economía Social, Exequiel Villagra, destacó el papel que juegan las cooperativas cuando se viven momentos de crisis, pero lamentó que en Comodoro Rivadavia no se haya avanzado en su momento con la conformación de ese tipo de empresas en tareas vinculadas a la industria petrolera.

"En la historia de nuestra provincia ha dado muchísimos resultados positivos, la conformación de cooperativas porque permiten la organización de la economía social. Son auténticas y son nuestras lo que nos da un plus a la hora de establecer diferentes proyectos", indicó.

En este sentido, el funcionario sostuvo que en Comodoro Rivadavia hay un gran potencial que podría generar grandes fuentes de trabajo a través del asociativismo. "Siempre hago un análisis sobre lo que se podría haber logrado en Comodoro si hubiésemos incorporado al negocio del petróleo empresas con capital social, partiendo de la base que en Comodoro hay una universidad y colegios técnicos muy importantes. Es lamentable que no hayamos tenido la capacidad de incorporar empresas locales con estas características", subrayó.

"Es una deuda pendiente, pero hay que seguir trabajando porque no podemos dejar de atender las emergencias de hoy porque están en peligro las fuentes productivas. Debemos seguir trabajando porque hay muchos jóvenes preparados que no les faltan recursos para llevar a cabo sus proyectos. El asociativismo pone en valor la fuerza de trabajo y el conocimiento", describió.

Asimismo, el subsecretario valoró la decisión de actualizar la legislación para evitar que las cooperativas de trabajo sean utilizadas por empresarios inescrupulosos. "En Chubut no funciona una cooperativa pesquera porque antes se utilizaba esa figura para no regularizar a los trabajadores. Eso se erradicó en la provincia como también están prohibidas, por la legislación nacional, cooperativas que brinden servicios de seguridad privada y de limpieza", explicó.





