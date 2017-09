El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 05 septiembre 2017 En 2018, el Gobierno ejecutará nuevos recortes de subsidios El Gobierno nacional ultima detalles de lo que será el Presupuesto 2018 que presentará en el Congreso antes del 15 de septiembre. El trabajo prevé que la inflación rondará entre 10 y 12%, que habrá recortes a los subsidios para los servicios públicos y que la económica crecerá un 3,5%.

El proyecto de ley del Presupuesto 2018 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso prevé un crecimiento económico en torno al 3,5%, una inflación del 10%, un déficit fiscal del 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y nuevos recortes de subsidios para los servicios públicos, informaron a Télam fuentes oficiales.

Por estos días, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizan los últimos contactos con otras carteras para los retoques finales del proyecto que se presentará a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre.

Sobre los resultados de esa ronda de consultas interministeriales se ordenará la estrategia para consolidar objetivos de gasto e inversión pública y déficit fiscal, entre otros puntos, señalaron las fuentes.

Junto con el Presupuesto 2018, el Gobierno enviará también el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal acordado con las provincias en busca de lograr el equilibrio en las cuentas públicas.

En el proyecto presupuestario para el año próximo se vaticina que la economía crecerá un 3,5% debido a la ampliación del plan de obras públicas con un aumento de la inversión del orden del 10% del PBI y al calor de la recuperación de Brasil, el principal socio comercial de Argentina.

Se prevé además que el Estado nacional continuará con la política de reducir el déficit fiscal, que este año terminará en torno al 4,2% del PBI para llevarlo al 3,2%, es decir un punto porcentual menos.

En este sentido, el proyecto de ley contempla seguir con la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos, en especial aquellas que corresponden a grandes contribuyentes, además de mantener el gasto público en forma constante en términos reales, por lo que es posible que haya nuevos aumentos en algunas tarifas.



UN DOLAR ALTO



Dujovne explicó durante el Consejo de las Américas que "el peso del sector público en el PBI bajó de 43% a 41% en dos años, en lo que fue la baja más sustantiva desde el 2002". "Lo estamos haciendo sin crisis, en forma gradual, con el objetivo de llegar al 33% en el 2023, con correcciones del gasto que sean compatibles con el equilibrio fiscal", consideró el funcionario.

Junto con esa baja en el déficit fiscal, está previsto que la inflación ronde el 10% anual, dentro de una banda con un máximo del 12% y un mínimo del 8%, según lo ratificó el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzeneg-ger.

"El año que viene tenemos un objetivo de inflación del 10% con una banda de tolerancia de dos puntos a cada lado", dijo el funcionario ante un numeroso auditorio en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y advirtió que mantendrá la férrea política monetaria para alcanzar esta meta.

En ese marco de tasas ligeramente positivas, y un ingreso de dólares por las inversiones, la iniciativa presupuestaria establece para 2018 un tipo de cambio que oscilará entre los $19 y $20,50 por dólar, apuntaron las fuentes oficiales consultadas.

En cuanto al financiamiento, las fuentes señalaron que la cartera de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, calcula que necesitará para el año próximo captar unos U$S20.000 millones para cubrir el déficit fiscal, además de otros U$S10.000 millones para el pago de intereses de la deuda pública.

En relación al comercio exterior, los cálculos oficiales apuntan a que las exportaciones pueden crecer un 6,5% el año próximo, en similar proporción con las importaciones.

Los últimos datos oficiales de balanza comercial muestran que en julio se registró un déficit de US$ 798 millones, en medio de una suba de los volúmenes importados, con lo que se acumuló un saldo negativo de US$ 3.428 millones en los primeros siete meses del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La última medición mensual del Indec marcó que en julio las exportaciones tuvieron un crecimiento interanual de 5,2%, al totalizar envíos por U$S5.241 millones, en tanto las importaciones avanzaron 29,9%, con compras por US$ 6.039 millones.



