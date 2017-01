El Patagónico | País/Mundo - 14 enero 2017 En 30 segundos roban 750.000 pesos desde un banco de Tigre Cuatro delincuentes encapuchados arribaron a la sucursal del Banco Industrial en un Mercedes Benz gris y dos de ellos entraron luego de romper el vidrio de la puerta de entrada con una maza con la que vulneraron el sistema de cajeros.

Un banco del partido bonaerense de Tigre fue asaltado por un grupo de delincuentes que en 30 segundos robó unos 750.000 pesos del sector de cajeros automáticos y los investigadores atribuyeron el asalto a la denominada "Banda de la maza", que cometió varios hechos similares en la zona norte y noroeste del conurbano, informaron ayer fuentes policiales.

Este último hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 16:15, en una sucursal del Banco Industrial situado en avenida Cazón 253, en el citado distrito de la zona norte del conurbano.

Fuentes policiales informaron a Télam que cuatro delincuentes encapuchados arribaron a la entidad en un Mercedes Benz gris y dos de ellos entraron luego de romper el vidrio de la puerta de entrada con una maza.

A través de una cámara de seguridad del banco se determinó que otros dos cómplices quedaron a bordo del vehículo haciendo de "campana" y con armas largas apuntando a las personas que pasaban por el lugar.

Algunos testigos destacaron que uno de los delincuentes disparó varias veces con su arma de fuego y detuvo el tránsito para poder escapar libremente cuando sus cómplices, que habían ingresado al banco a robar, volvieran con el dinero.

Según las fuentes, los asaltantes sustrajeron unos 750.000 pesos en 30 segundos, aunque pudieron haberlo hecho en menos tiempo si a uno de los ladrones no se le hubiera caído algo al piso y tardó unos segundos en levantarlo, tras lo cual huyeron en el Mercedes con pedido de secuestro, que dejaron abandonado a unas cuatro cuadras.

Los investigadores establecieron que la banda continuó escapando en una camioneta que hasta ahora no había aparecido.

Efectivos de la Jefatura Distrital Tigre determinaron que el Mercedes Benz había sido robado en Misiones y que su patente estaba adulterada.

El robo es investigado por la fiscalía en turno descentralizada en ese distrito del Departamento Judicial de San Isidro.

La modalidad de robar el dinero de los cajeros automáticos ingresando a los bancos tras romper a mazazos el vidrio y sorprender a los empleados cuando están recargando los cartuchos no es nueva, ya que hace poco más de un año fueron detenidas varias personas acusadas de integrar una banda que cometió estos delitos en bancos de Banfield y Rafael Calzada, y la situación suele repetirse a menudo.

En ese caso, un jefe policial consultado por Télam dijo que la principal línea de la pesquisa es que los delincuentes que cometieron este robo pudieron ser los mismos integrantes de la denominada "Banda de la Maza" a la que se le atribuyen otros hechos similares cometido poco tiempo atrás.

En este caso, fuentes de la investigación marcaron varias coincidencias en la forma de actuar de la banda delictiva en los tres últimos robos cometidos en pocos segundos contra cajeros automáticos de Santos Lugares y Castelar en octubre pasado, además del de Tigre.

Uno de ellos, es la típica modalidad de la utilización de la maza para romper el blindex de entrada, también los autos de alta gama en que se movilizaron y, además, en todos los casos los ladrones actuaron siempre con la cabeza cubierta y mientras dos bajaban para apoderarse del dinero, al menos otros dos, con armas largas, quedaban para cubrir la retirada.

Otra coincidencia es que en los tres casos la banda asaltó distintas sucursales de una misma entidad: el Banco Industrial.

Uno de ellos fue cometido el 19 de octubre pasado, cuando cuatro delincuentes rompieron a mazazos el frente de vidrio del Banco Industrial de Santos Lugares y robaron aproximadamente 1.300.000 pesos que estaban preparados para reponer el dinero de los cajeros automáticos de esa entidad crediticia.

El episodio ocurrió minutos después de las 15.30 en el banco situado en Rodríguez Peña 1720, entre Dorrego y La Plata de esa localidad del partido de Tres de Febrero, en el noroeste del conurbano bonaerense, donde al menos cuatro delincuentes armados y con pasamontañas se llevaron el dinero.

Después de golpear en la cabeza con la culata de un arma a una empleada de seguridad, los ladrones huyeron en un auto de alta gama que dejaron abandonado a pocas cuadras del banco y continuaron la huida en un Audi negro que tenían estacionado.

En tanto, una semana antes, en un hecho que no tuvo repercusión pública ya que la Policía no dio demasiados informes del hecho, cuatro delincuentes asaltaron la sucursal del Banco Industrial de Castelar, ubicada en General Bartolomé Mitre al 2400, de donde se apoderaron de una importante suma de dinero y escaparon, después de romper el blindex y amenazar a los empleados cuando estaban cargando los cartuchos.

