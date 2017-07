En agosto docentes universitarios realizarán un plenario para evaluar la situación

La Conadu Histórica rechazó la propuesta paritaria del Gobierno Nacional, aludiendo que la contrapropuesta de ese sector no fue considerada y por tanto, convocó a reanudar el congreso extraordinario de la organización gremial para definir estrategias el próximo 15 de agosto.

La secretaría de Políticas Universitarias, realizó una propuesta salarial que oscila entre el 25 por ciento y el 26,45 según las categorías. El aumento salarial ofrecido por el Ministerio de Educación fue aceptado por las federaciones gremiales Conadu, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera. La única federación que rechazó la propuesta fue Conadu Histórica, con gran representación en la provincia.

Conadu Histórica rechazó la oferta y presentó una contrapropuesta centrada en el adelanto de las cuotas y el porcentaje del incremento salarial. La referente del gremio de Docentes Universitarios, Elena González habló sobre la situación con radio Del Mar y explicó: "la contrapropuesta nuestra sigue vigente aunque el gobierno no la aceptó, deben la garantía salarial y no se ha concluido ni comenzado en algunas universidades con el programa de salarios a los ad honorem".

El acuerdo al que se refiere Gozález fue el firmado el 19 de mayo del año pasado, en el que se comprometió a pagar: la garantía salarial, que giraría los fondos para el Programa de Capacitación Docente Gratuita y para el Programa de Capacitación Gratuita en Condiciones y Ambiente de Trabajo.

Elena González amplió además que: "no hay ningún reconocimiento de lo adeudado el año pasado, no hacen ningún reconocimiento del 41 por ciento de inflación del año pasado. A nosotros no nos quieren reconocer nada".

Sobre las medidas que llevarían adelante junto a las otras cinco federaciones, la referente aseguró: "no acordamos con lo que han hecho las otras federaciones, que firmaron inmediatamente, lo que si se decidió suspender fue la no toma de los exámenes y el no inicio del segundo cuatrimestre. El 15 de agosto se realizará un plenario y se decidirá cómo se va a seguir con el reclamo", sentenció.