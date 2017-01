El Patagónico | Regionales - 09 enero 2017 "En algunos casos la reparación implica lo mismo que ir a juicio"

Sonia Ester Armando (matrícula federal tomo 58 folio 375) es una de los diez abogados que se dedica a trabajar con el programa "Reparación Histórica" en Comodoro Rivadavia y explicó que la tarea de asesorar a sus clientes constituye a una gran responsabilidad profesional. "He tenido distintas experiencias donde la gente viene con una decisión tomada porque hay casos donde vienen personas con 80 años y me dice: 'yo nunca hice juicio y no tengo tiempo de vida para que se resuelva en un proceso judicial' por eso muchos ya vienen decididos a firmar", explicó la letrada.

Armando también sostuvo que el programa de ANSeS en los casos de personas de 80 años con jubilaciones y pensiones con aportes mínimos le corresponde lo mismo si acepta la "Reparación Histórica" que llevar a cabo un proceso judicial. "Yo cuento con un sistema informático que me permite emular la Reparación Histórica", graficó.

"Una persona tiene que tener en cuenta que son 5 años como mínimo que debe esperar una persona si decide ir a juicio. Aun cuando cuenta con una sentencia firme y primera instancia y cuando ANSeS no apela y la sentencia es buena, todo esto lleva dos años. Después hay que hacer una liquidación, recién se realiza un expediente con copia certificada y si ese expediente ingresa antes del 31 de agosto ANSeS tiene la obligación de informar al sector de procuración de la Nación para que esa deuda sea incorporada a las sentencias que se deban pagar mediante el presupuesto anual", explicó Armando.

Además, detalló que la oferta que realiza ANSeS vía web por la Reparación Histórica no tiene incorporado el 40% que implica la zona austral.

Mientras tanto, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Petroleros y Gas Privados comenzó a ofrecer asesoría legal a todos los beneficiarios del sector petrolero de esta ciudad a cargo del abogado Joaquín Orqueda (matricula federal tomo 112 folio 627).

La propuesta de ese centro de jubilados petroleros se extendió a toda la comunidad con el paso de los días ya que una gran cantidad de personas que no está afiliada a ese centro no podía encontrar un abogado que le ayudara con los trámites correspondientes.

"Vamos atendiendo cerca de 600 beneficiarios. Cada uno tiene su particularidad, pero es un trabajo que llevamos a cabo entre todos para garantizar el beneficio de las personas y puedan obtener una buena liquidación", sostuvo Orqueda.

"La mayoría de los jubilados que consultan son de avanzada edad y ninguno tenía pensado empezar un juicio ante ANSeS. No era algo que se esperaban y esta iniciativa es ideal para ellos por eso muchos aceptaban sin dudar", sostuvo el letrado sobre el Programa de Reparación Histórica.

Asimismo, Orqueda explicó que las personas que quieran obtener asesoramiento legal pueden solicitar un turno por la mañana en la sede de ese centro y asistir por la tarde de 16 a 18.



