En ANSES reclaman la apertura de una sede para descomprimir la atención

El 11 de mayo 2015, ANSES emitió la resolución 282 mediante la cual señaló la necesidad de abrir nuevas dependencias del organismo en distintas provincias del país, incluida Chubut. Para esta jurisdicción la administración confirmó la apertura de las sedes de Sarmiento, Las Plumas y una segunda oficina en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, la gestión del gobierno nacional nunca se completó.

Lo cierto es que las autoridades del organismo consideran fundamental abrir una nueva sede en esta ciudad, principalmente por la demanda que existe a diario para la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones y ahora créditos, luego de que el organismo impulsara líneas para los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Una fuente que pidió resguardar su nombre explicó que el objetivo es que se abra una sede en zona norte. Y aseguró que es imposible brindar un servicio eficiente más allá del esfuerzo del recurso humano. "Con el poco personal que tenemos, para 350 mil habitantes no damos abasto. Las tardanzas de nuestros trámites tienen mucho que ver con la capacidad operativa, que es muy poca: una gran demanda y poca capacidad operativa", aseguró.

Al ser consultado Aníbal Andrade, titular de ANSES a nivel local, admitió que "se hace chica la UDAI en Comodoro" y aseguró que "hay que abrir una oficina en los kilómetros".

"Imagínate que nosotros atendemos todo Comodoro y las zonas aledañas: Sarmiento, Río Mayo, Facundo, Aldea Beleiro hasta Gobernador Costa. Entonces sí o sí hay que abrir una nueva oficina".

"Yo ya he hecho todos los reclamos en varias oportunidades. Hoy se está gestionando para ver si por lo menos se puede hacer una apertura de un punto de contacto. Insisto en que lo que nunca nadie dice es el valor humano que hay dentro de ANSES. Por ahí viene la gente a la oficina y se enoja por la espera porque no hay lugar, porque quieren estar todos adentro y que los atiendan rápido. Pero ANSES hoy está prestando muchísimos servicios. Ahora se sumaron los créditos Argenta y todo esto hace que nosotros no estemos brindando un servicio como la gente se merece", sentenció Andrade.

Por el momento continúan las gestiones. Incluso el Gobierno provincial podría poner a disposición un inmueble. Solo se deberá esperar que el titular nacional de ANSES, Emilio Basavilbaso, cumpla con esa promesa realizada en 2015, pero que a más de dos años no tiene respuestas, pese a la necesidad de la gente y de los propios empleados del organismo.