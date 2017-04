El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 30 marzo 2017 En Argentina las mujeres cobran salarios hasta un 106% más bajo que los hombres Si la tendencia continúa de la misma manera y sin modificación alguna, en 2030 la brecha salarial en Argentina se reducirá sólo a 104%, lo que supondrá que por cada u$s 100 que gane una mujer, el hombre recibirá 204.

La brecha salarial en Argentina es de 106% -por cada U$S 100 que cobra una mujer, el hombre obtiene 206- y, a pesar de ser una cifra elevada, se sitúa por debajo del promedio global de países en desarrollo, con 182% de brecha salarial.

Así se desprende de un informe de Accenture que agrega que "es destacable que casi un tercio de la brecha salarial en Argentina se debe a que 52% de las mujeres no participa en el mercado laboral".

De acuerdo a la actual tendencia, no será hasta 2105 que la brecha salarial se cerrará; sin embargo, el estudio afirma que si se implementan las tres estrategias clave, con ayuda de gobierno y empleadores, la situación puede llegar a ser muy distinta.

"En la Argentina, con más fluidez digital, más estrategia profesional y más inmersión tecnológica la brecha salarial oculta desaparecería en el año 2045, acortando el tiempo en 60 años", señaló Accenture.

"Son procesos culturales, lograr la igualdad de género es beneficioso para las empresas y por lo tanto le hace bien al país", dijo Gabriela Oliván, directora de comunicación corporativa de Accenture para América Latina, al presentar esta mañana el informe en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la directora de Recursos Humanos de Accenture, Alejandra Ferraro, señaló que "los grupos diversos innovan más, son más creativos. Hay un 'pool' de talento que se está subutilizando", y afirmó que es necesario incentivar a las mujeres en el estudio de disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Tomás Castagnino, jefe de investigaciones económicas de la consultora, agregó que "cada uno de los tres ecualizadores que hemos identificado en nuestro reporte contribuye a cerrar la brecha salarial; pero al aplicarse en conjunto, mayores niveles de Fluidez Digital, más enfoques proactivos frente a la Estrategia de Carrera y mayor Inmersión Tecnológica pueden tener un impacto transformacional".

"Estos ecualizadores pueden reducir 102 años de brecha salarial en los mercados en desarrollo y 36 años en los mercados desarrollados; a nivel mundial, para el año 2030, pueden reducir la brecha salarial en un 35 por ciento, aumentando los ingresos de las mujeres en $3,9 billones", destacó.

Según el estudio, las empresas, los gobiernos y las instituciones académicas juegan un papel importante para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Las universidades deben concientizar a las estudiantes mujeres sobre el impacto que su elección académica tendrá en la remuneración futura y el progreso laboral.

En la actualidad, el salario es un factor para decidir la carrera en el 38% de los hombres frente a 19% en el caso de las mujeres.

Por su parte, los gobiernos deben cumplir su parte, proporcionando acceso a Internet de alta velocidad como un derecho básico de cada ciudadano, especialmente en los mercados en desarrollo, donde ninguna otra acción contribuirá más para que las mujeres trabajen.

Y las empresas deben proporcionar las herramientas para que las empleadas mujeres tengan éxito y progresen, incluyendo capacitación durante toda la vida, programas de asesoramiento a través de mentores, horarios flexibles, transparencia y comparación salarial.



