El Patagónico | Regionales - 28 junio 2017 En barrio El Mirador piden respuestas a seis años de la primera inundación

Los habitantes del barrio El Mirador, de Rada Tilly, se reunieron a seis años de la primera inundación que destrozó las viviendas de la calle Héctor Russomando. Volvieron a reclamar que las autoridades, tanto municipales, provinciales como de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, comiencen con los trabajos que prometieron para evitar un nuevo rebalse de la cisterna del cerro que colinda con la urbanización, como ocurrió en tres oportunidades entre 2011 y este año.

Juan Cortada pidió ante El Patagónico que se dé una respuesta. "No pasó nada, sigue todo igual, pasaron dos meses (de la última inundación), tienen que hacer algo arriba, no hay nada concreto. No planifican, sabemos que se reunieron, que se iban a dividir las responsabilidades, pero no se vio ningún avance".

Hace dos meses fue la tercera vez en seis años que un rebalse de la cisterna de agua potable de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada descendió desde cerro y destrozó las viviendas de las familias que residen en la calle Rusomando. Hoy los vecinos temen que cualquier otro "error humano" provoque nuevamente destrozos en las viviendas del sector.

La anterior había sido en pleno temporal, el 2 de abril cuando tres familias resultaron damnificadas por un alud que descendió del cerro desde la cisterna de la SCPL y que volvió a anegar sus viviendas. El 26 de junio de 2011 ya habían sufrido los embates del desagote del tanque de 5.000 metros cúbicos que tiene el acueducto en Rada Tilly. En esa oportunidad los damnificados iniciaron un juicio civil.



