En Boca se vienen dos cambios

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, analiza realizar dos cambios en relación con el equipo que igualó con Patronato 1 a 1, por la 20ma. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división, para enfrentar a Atlético de Rafela el domingo de visitante.

Los dos cambios serían por decisión táctica, el de Silva para darle más marca en el sector izquierdo de su defensa, ya que Fabra es más importante cuando se va al ataque que cuando retrocede para marcar y el otro porque más allá que era su primer partido oficial desde el arranque, no convenció la actuación de Nazareno Solís el último fin de semana.

Uno de los que pueden entrar por el ex jugador de Talleres de Córdoba, es Fernando Zuqui, quien estaría por derecha y pasaría Cristian Pavón a jugar en el otro sector. Ambos lo hicieron así en algunos encuentros y la otra sería, aunque más difícil, el ingreso de Walter Bou.

Es de recordar que el técnico, en declaraciones a la prensa, dijo que Bou y Benedetto para jugar juntos tendrían que hacerlo en alguna circunstancia muy especial.

"Me duele más la lesión de Centurión que la perdida de los dos puntos" dijo el DT luego del empate con Patronato y su preocupación es encontrarle un reemplazante que, aunque no sea de su estilo, pueda cubrir esa posición.

El delantero, figura clave en el equipo, tiene un esguince grado 2 de ligamentos colateral medial rodilla izquierda y estaría inactivo por lo menos entre 30 y 45 días, y se perdería el clásico ante River Plate que se disputará el 14 de mayo en la Bombonera.

Mientras que Fernando Gago, el otro gran ausente para el entrenador, ayer otra vez estuvo en el gimnasio reponiéndose de un desgarro en el recto anterior derecho.

Se esperaba que el capitán y referente, estaría ya junto a sus compañeros en campo haciendo la parte final de su recuperación, pero es idea del cuerpo técnico llevarlo de a poco y posiblemente su vuelta sea ante Arsenal el domingo 30 de este mes, de local.

Boca Juniors se entrenó ayer a la mañana desde las 9:30 en el complejo Pedro Pompilio, a las 10:45 se abrió para la prensa y los que jugaron el domingo estuvieron en el gimnasio realizando ejercicios regenerativos y el resto realizó en la cancha principal fútbol en espacios reducidos.

El DT dispuso de dos grupos de cinco que se alinearon unos con camiseta azul: Ramiro Martínez, Lisandro Magallán, Leonardo Jara, Mauro Luna Diale, Gonzalo Maroni y Walter Bou. Del otro lado con pechera naranja estuvieron: Axel Werner; Agustín Heredia, Fernando Tobio, Jonathan Silva, Oscar Junior Benítez y Fernando Zuqui.

En otro orden, Boca recibirá de parte de Atletico Rafaela 2.500 entradas generales a un valor de 250 pesos y 500 plateas a 1000 pesos que se pondrán a la venta en Buenos Aires por internet.

También se supo ayer que se acordó de palabra entre el presidente de Boca Daniel Angelici y allegados a Juan Román Riquelme que su partido de despedida del fútbol se realizaría el 16 de diciembre en la Bombonera.

El ex jugador e ídolo de Boca, que se retiró a comienzos de 2015, dará próximamente una conferencia de prensa para oficializar su partido homenaje y quienes participarán en el mismo. Boca volverá a las practicas hoy desde las 9:30 en Casa Amarilla a puertas cerradas y luego hablaran dos jugadores en rueda de prensa.

Boca Juniors, único puntero, enfrentará el domingo a las 16:15 Atlético Rafaela, de visitante, por la 21a fecha del torneo "Copa Bicentenario de la Independencia" y con televisación de Telefé.



