En Buenos Aires detuvieron a siete personas que pedían por la liberación de Jones Huala

Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 a las 18, cuando se dirigía hacia su comunidad en Vuelta del Río, cerca de El Maitén y Leleque, en Chubut. Fue en el marco de un operativo que realizó Gendarmería Nacional sobra la ruta Nacional 40, en territorio rionegrino, entre el Bolsón y Bariloche.Desde entonces el lonco mapuche está detenido, primero en Neuquén y luego en Esquel a pedido de su abogada, Sonia Ivanoff, quien solicitó que sea llevado a esa ciudad cordillerana para que pueda estar cerca de su familia. En ese marco, el lonco amenazó con iniciar una huelga de hambre.Ante esta situación, en todo el país pidieron por su liberación y en Buenos Aires detuvieron a siete personas.Huala ayer habló de su situación procesal en Radio Libre, y lamentó “el nivel de ensañamiento que hay con este Gobierno nacional"."Estoy preso porque necesitan una excusa para tenerme acá adentro, porque quieren darnos un escarmiento a los mapuches porque quieren quebrarnos la moral, pero no lo van a lograr porque somos como leones, mientras nos matan más volvemos. Nosotros no vamos a retroceder”, señaló el integrante de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)."Ellos tienen miedo al desarrollo del pueblo mapuche y la posibilidad de liberarnos, de tener una vida digna, eso les genera un problema a los intereses económicos que dominan el mundo”, aseguró.En este sentido, el lonco no descartó que pueda ser extraditado a Chile. “Con lo ilegal e irregular que esta todo en el país, es una posibilidad, pero por empezar no tengo que tener dos procesamientos por la misma causa. Aunque no sería raro que me suban a otra avioneta y que me lleven a la frontera. No creo que sea algo descabellado y no tendría que pasar, pero muchas cosas que no tendrían que pasar pasan igual", subrayó.DETENIDOS EN BUENOS AIRESLa detención del Huala fue rechazda por diferentes organizaciones sociales que se manifestaron en diferentes partes del país. Una de las convocatorias se llevó a cabo ayer a las 11, en el Palacio de Justicia de la Nación donde se realizó una asamblea y los manifestantes fueron reprimidos.Según los testigos de los hechos, un policía se acercó y les dijo: "vienen los bomberos a apagar el fuego... no le hagan nada. La policía se va a quedar quieta no les van hacer nada", haciendo referencia al personal de Infantería que se encontraba ubicado a pocos metros de la asamblea.Sin embargo, una vez que llegaron los bomberos los uniformados comenzaron a detener a las personas que se encontraban descolgando una bandera y luego reprimieron al resto de los manifestantes.En total fueron siete los detenidos, identificados como Rafaela Di Paola, Roxana Dictan, Suyai Fleita, Nicolás Rivero, Lázaro Spezzi y Claudio Contreras. Mientras que Nicolás Diontuano fue derivado al Hospital Argerich para que sea atendido debido a la gravedad de sus heridas.Las mujeres, en tanto, fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta de Parque Patricios y los varones fueron llevados a la Comisaría 30 del barrio de Barracas.Mañana se realizará una nueva convocatoria en Plaza de Mayo para pedir por la liberación de Jones Huala y repudiar la represión de ayer. Mientras que para el domingo en Brasil 1551 se llevará a cabo una nueva manifestación en contra del exterminio de los pueblos originarios.