En Caleta Córdova llevan una semana sin agua y lo denunciaron a la Defensoría del Pueblo

Mientras en el barrio Stella Maris ayer se vivó una compleja jornada por la falta de agua en los últimos quince días, en Caleta Córdova, al otro lado de Comodoro Rivadavia, se vive una situación similar, ya que llevan una semana sin agua, según denunciaron.

El reclamo ya se realizó al servicio de guardia de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, pero también a través de la vecinal del barrio se cursó denuncia a la Defensoría del Pueblo.

"Es insalubre vivir así", señaló Laura una de las vecinas del sector. "Llevamos siete días sin agua y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada no aparece, nos toman los reclamos por teléfono y nada", lamentó.

El problema para los vecinos que viven al final de Punta Novales, en la zona de "los barrios nuevos", es una constante todos los veranos. Sin embargo, se esperaba que este año hubiera una solución, luego de que el año pasado el Gobierno provincial pusiera en marcha una cisterna.

Julio Baio, vecinalista del barrio explicó a este medio que los prolongados cortes de agua, produjeron que incluso se quedara sin suministro esa cisterna, y que el principal problema es la baja presión.

"No alcanzan a llenarse los tanques de las viviendas, eso sumado a que se realiza un corte tras otro no permite nunca que se llenen las reservas. Y así estamos, cansados porque los vecinos hacen su reclamo particular y nosotros como vecinal hacemos otros. Nadie resuelve y cuando volvemos a llamar nos dicen: 'pero nosotros ya mandamos a la cuadrilla' y es una palabra contra la otra".

Los vecinos esperan poder tener una respuesta en los próximos días, luego del trámite iniciado en la Defensoría del Pueblo. En la carta detallaron que "aproximadamente 75 familias, con un 70 por ciento de chicos y adultos mayores, somos los afectados, perjudicándonos nuestro trabajo, higiene y salud. Por eso nos vemos en la obligación de reclamar por nuestros derechos sin contar que estamos pagando por el suministro sin siquiera utilizarlo".