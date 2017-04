El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 06 abril 2017 En Caleta Córdova piden agua Sus habitantes, que son abastecidos desde la vecinal y con la colaboración del municipio, piden mayor provisión ya que por el momento los litros suministrados solo alcanzan para higienizarse y en pocos casos para cocinar.



La falta del recurso hídrico, al igual de lo que sucede en otros puntos de la ciudad, es el principal inconveniente del sector. Agravado por la lejanía, los pocos litros con los que pueden contar durante un día solo alcanzan para higienizarse y lavar los elementos de comida indispensables. Así lo dijeron vecinos de ese barrio que fueron consultados ayer por un equipo de El Patagónico.



UN PROBLEMA GENERAL



Gabriel Ríos y César Vallejos, vecinos de la calle Punta Novales, ayer por la mañana llenaron bidones de ocho litros a través de un camión abastecedor del municipio que llegó desde Standart Norte con tres voluntarios. Al ser consultados por este diario, los vecinos aseguraron que en el barrio "hay luz porque pusieron un generador; también gas y lo único que falta es el agua”. Sin embargo, admitieron que la situación es “normal” si se la compara con lo que sucede en otros sectores de la ciudad.

Rita, madre de cinco chicos, también sabe que fueron afortunados y agradeció a Dios que no sufrieron inundaciones: "solo el ingreso de agua por las paredes y el corte de agua".

No obstante, la mujer pidió "por favor" que haya mayor abastecimiento de agua en virtud de que con lo que reciben no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

“Estamos trayendo de la asociación vecinal algo y tratamos de lavarnos con un vaso con agua los dientes, la cara y nada más. Es terrible, muy complicado”, contó la mujer, luego de llenar un bidón de ocho litros a través del camión que llegó desde Standart Norte.

"Esta agua solo lo usamos para eso. Para cocinar no porque les puede agarrar algo a los chicos en el estómago. Entonces cuando cocinamos, lo hacemos con agua de bidón, pero tampoco es que podemos hacerlo todos los días porque si no tenés que lavar. Hay que darle sandwiches, alfajores, galletas. Eso es lo que tendrían que traer... cosas así que puedan comer los chicos", sugirió la mujer, quien acotó que desde el martes por la noche no tiene luz.



PIDEN MAS BIDONES



Alejandro Cruz, Enzo Fernández y Emir Acosta eran ayer los encargados de repartir el agua en el barrio. Los jóvenes voluntarios de Standart Norte admitieron que el agua es lo que la gente más necesita en zona norte, principalmente en sectores como 150 viviendas, Sector 22, Chapita, Quintas, y en Caleta Córdova, adonde pudieron llegar en los últimos días una vez que se habilitó el paso de vehículos.

"Lo hacemos de onda, de corazón... los pibes del barrio", dijo Alejandro, adelantando que ayer esperaban llegar a Restinga Ali, Kilómetro 8 y “hasta donde dé el tanque” de 10.000 litros con el cual se abastece.

A esa hora Érica y Silvina, dos maestras de la escuela del barrio, también caminaban por el sector ayudando a quienes lo necesitaban. En este marco, las docentes no dudaron en pedir que la gente done bidones para que cada vecino tenga un poco más de agua. "La gente la necesita y para que puedan tenerla necesitamos bidones vacíos”, sentenció Erica, esperando que quienes puedan colaboren para poder abastecer a la comunidad.



