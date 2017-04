El Patagónico | Regionales - 05 abril 2017 En Caleta rindieron homenaje al maestro Carlos Fuentealba La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) evocó ayer la memoria del maestro neuquino Carlos Fuentealba al cumplirse diez años de su asesinato a balazos por parte de un policía de esa provincia, en medio de una protesta por reivindicaciones salariales.

Caleta Olivia (agencia)



En Caleta Olivia, el homenaje se realizó en la plazoleta del Gorosito, donde el secretario general de la filial del gremio, Osvaldo Mazo, dijo que cuando ocurrió ese crimen, también en Santa Cruz los docentes mantenían una fuerte lucha por sus derechos e incluso varios de ellos sufrieron graves heridas al ser atropellados en Río Gallegos por una camioneta que conducía el por entonces ministro de Gobierno, Daniel Varizat.

Remarcó que los reclamos de los educadores de todo el país, lejos de disiparse, se mantuvieron en el tiempo y una prueba clara de ello es lo que sucede actualmente en territorio santacruceño, donde los sueldos no solo siguen congelados sino que se pagan con demora y de manera fraccionada, en tanto el gobierno provincial solo argumenta no tener fondos para solucionar la crisis que no solo afecta al sistema educativo público.

En el acto del que también tomaron parte militantes de Partido Obrero, se sucedieron varios oradores, incluso referentes de los jubilados que poco antes habían protagonizado unilateralmente una ruidosa manifestación.

En tanto, otro docente destacó que en cierta manera la bala que mató a Carlos Fuentealba, quien además era una activista sindical y militantes socialista, fue disparada contra todos los maestros del país.

Fuente: