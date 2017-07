En campaña, Cristina se reunió con mujeres de comedores comunitarios

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina de Kirchner se reunió ayer con más de 30 mujeres en el comedor y copa de leche "El Milagro del Monte" en Quilmes. La expresidenta escuchó las necesidades y les agradeció por el aporte diario que realizan.

María Cañete, presidenta del comedor, expresó a la exmandataria sus quejas contra el gobierno de Cambiemos: "No tenemos alimentos porque el gobierno no aporta nada. A mí me gusta cocinarle a los chicos la comida cómo se debe: pollo, carne, salsa y ahora no tengo nada. Solo yerba".

Cañete había asistido al acto realizado por la exmandataria en la cancha de Arsenal el 20 de junio pasado y en aquel entonces Cristina se había comprometido a visitar el lugar. En la actividad estuvo también presente Vanesa Siley, precandidata a diputada nacional por el mismo espacio.

Durante el encuentro realizado ayer, todas ellas coincidieron en el aumento de los costos de los alimentos, de la cantidad de chicos que concurren a sus comedores y en la ausencia del gobierno nacional para abordar la problemática que viven cotidianamente.

Gladys, quien tiene un merendero en Lanús oeste afirmó: "Estoy viendo que no solo ayudamos a los chicos sino también a las familias. No solo vienen los chicos sino también vienen los padres".

Raquel de Lanús este comentó que empezó "con 25 chicos pero lamentablemente todos los días se multiplican. Lo hacemos todo con ayuda de los vecinos".

Cristina agradeció a las mujeres "porque sacan de sus propias necesidades para ayudar al otro. Las que siempre empiezan con comedores y merenderos son mujeres y no es casualidad porque hay sensibilidad y solidaridad en las mujeres".

En "El Milagro del Monte", María junto a un grupo de mujeres, reciben diariamente a más de 220 chicos del barrio para darles de comer y merendar.

Desde ese lugar de contención y solidaridad, María junto a sus compañeras buscan promover la participación y organización de las mujeres a través de la realización de diferentes programas y talleres.

En "El Milagro del Monte" además de la contención alimentaria, brindan apoyo escolar, talleres de arte, costura, comida y promoción a la salud para vecinos y vecinas de la zona.

