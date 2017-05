En Comodoro habrá concentración en repudio del "2 X 1"

A pesar de que hubo modificaciones respecto a la marcha nacional contra el 2 x 1, en Comodoro Rivadavia la convocatoria para el jueves a las 17 horas en la plaza Kompuchewe se mantiene. José Luís Ronconi, dirigente de la CTA Autónoma señalo que la convocatoria es abierta a todos los sectores.

"Estamos expectantes de lograr la mayor unidad posible del campo popular para responder esta afrenta que produce la Corte pero que viene en sintonía con todo el discurso del Gobierno nacional", manifestó en diálogo con radio Del Mar.

Para Ronconi, no hay diferencias entre el polémico fallo y las políticas "retrogradas" que se han tomado en otros ámbitos como la negativa de sostener el diálogo con los docentes. "Pero no creemos que quienes votaron a este gobierno expresen conformidad con lo que hoy está sucediendo, tenemos que gritar que los delitos contra los Derechos Humanos son delitos contra toda la humanidad", dijo.

Asimsimo, remarcó como trabajador del Poder Judicial "nunca vi una resolución tan forzada, se aplica una ley que no estaba vigente, porque es una ley que no estaba tampoco vigente cuando comenzaron estos delitos, y estos delitos no cesaron, permanecen no solo por imprescriptibles, hasta que no se determine la aparición del último nieto apropiado el delito se sigue cometiendo".

La invitación para ser orador del acto "es abierta" indicó Ronconi y se manifestó esperanzado en unir a todos los sectores que se encuentren comprometidos con los derechos humanos atravesando incluso diferencias políticas en otros ámbitos.