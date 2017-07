El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 28 julio 2017 En Comodoro hay 14 mil electores más que en 2015 El Ministerio de Gobierno de Chubut, a través del Centro de Documentación Rápida Delegación Comodoro Rivadavia, informó que en la oficina ubicada en calle Dorrego 732 de esa ciudad, se encuentran aproximadamente 1.000 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para su retiro.

El director del Centro de Documentación Rápida, Sergio Pérez, explicó que "luego de la situación climática que vivió la ciudad y del operativo documentario realizado mediante el camión fábrica, muchos vecinos tramitaron su correspondiente DNI pero no lo retiraron en tiempo y forma, con lo cual fueron enviados a nuestra oficina".

"Al tramitar el DNI en el camión fábrica, la persona debía esperar dos horas para recibirlo en mano ya confeccionado, pero muchos se iban y no volvían" detalló Pérez, agregando que "también mucha correspondencia fue frenada producto de la situación crítica que vivía la ciudad con sus calles inundadas".

"Asimismo, el camión fábrica estuvo en tres locaciones distintas de la ciudad y al cambiar de barrio las personas que lo tramitaban en el Juan XXIII al otro día no podían trasladarse hasta Kilómetro 8 y esos documentos fueron devueltos al Centro de Documentación Rápida" dijo el funcionario, sugiriendo a los vecinos comodorenses que retiren su DNI ante las próximas elecciones.

"En mayo nos ayudó muchísimo el camión fábrica que pudo confeccionar la cantidad de 5.000 DNI" enfatizó Pérez, destacando que "en junio-julio volvimos a levantar un promedio de 80 a 100 trámites por día, debido a renovaciones de 5 a 8 años, de 14 y 16 años y pasaportes".

En tal sentido, Pérez recordó que "el domingo 13 de agosto, día de elecciones en la provincia, el Centro de Documentación Rápida abrirá sus puertas de 8 a 16 solamente para entregar Documentos Nacionales de Identidad y que el vecino pueda ejercer el voto".

"El paneo de documentación ha sido muy grande y esto se ve reflejado en el padrón electoral porque aumentó en 14 mil electores desde el 2015 a este año" confirmó Pérez reconociendo que "el trabajo de documentación ha sido arduo y se ha podido actualizar a los ciudadanos".

