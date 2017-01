En Comodoro hay alrededor de 3.700 jubilados alcanzados por la "Reparación Histórica"

El Congreso sancionó el miércoles 29 de junio último la ley nacional 27.260 que contempla el programa "Reparación Histórica" que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social) por la mala liquidación de sus haberes.La iniciativa también reconoce las movilidades anteriores a la vigente (a partir de marzo de 2009) para aquellos beneficiarios que obtuvieron su prestación a través de las leyes 18.037, 18.038 y 24.241 o cuando su beneficio previsional fue otorgado hasta el 31 de diciembre de 2006, inclusive, y no tuvo un sistema de aumento por regímenes especiales como puede ser un integrante del Poder Judicial o un docente.Sin embargo, la "Reparación Histórica" establece una serie de pautas para que se pueda acceder al beneficio. El primer paso que los interesados deben realizar es inscribirse en ANSeS y esperar la confirmación sobre si les corresponde la actualización de lo que perciben.El programa se aplica automáticamente para un sector de los beneficiarios, por ser de condición vulnerable: los mayores de 80 años, los que padecen alguna enfermedad grave, y los que tengan un incremento menor al 30 por ciento del haber mínimo y que el haber ajustado no supere las dos mínimas y media.Asimismo, para ingresar al programa es necesario contar con un abogado matriculado y uno de los requisitos fundamentales de este trámite es tener la huella dactilar registrada tanto para los jubilados y pensionados y sus abogados.Hay que destacar que quienes no puedan acceder a "Reparación Histórica" seguirán percibiendo los haberes que cobran en la actualidad, que serán ajustados por las movilidades de marzo y setiembre que prevé la Ley 26.417.Además, si la persona de la tercera edad se encuentra en juicio y tienen sentencia firme, ANSeS seguirá liquidando los casos como lo viene haciendo en la actualidad mientras que si no tienen sentencia firme, una vez concluido el juicio, el organismo previsional acatará la sentencia y procederá a su liquidación.BENEFICIARIOS LOCALESLa provincia del Chubut cuenta con un total de 48.746 jubilados y 14. 182 pensionados de los cuales se estima que 18.000 personas tendrían la posibilidad de acceder a la "Reparación Histórica" y en el país son cerca de 2,5 millones en total los que pueden acceder al programa.Como consecuencia, en los primeros meses el programa tuvo una sobredemanda de consultas en cada una de las Unidades De Atención Integral (UDAI) de ANSeS y la sede de esta ciudad no fue la excepción."Tuvimos sobredemanda de consultas en las primeras semanas a tal punto que se llegó a caer el horizonte de turno por eso decidieron trasladar los turnos para la tarde. Los primeros días estuvo lento porque es como todo nuevo, el sistema tardaba y no se podían habilitar las claves pero después se empezó a acomodar todo", explicaron desde ANSeS.Los empleados del organismo nacional destacaron que fue positivo el cambio de horario de atención (lunes a viernes de 14 a 18) a los jubilados y pensionados, ya que cuentan con más comodidad para atenderlos y explicarle cada uno de los pasos que deben seguir.Desde que empezó el programa, la UDAI Comodoro Rivadavia ha atendido cerca de las 5.000 consultas y se reciben entre 25 y 30 casos por día. Además, hay 3.747 beneficiarios alcanzados y cerca de 500 casos homologados.En el marco de "Reparación Histórica", la UDAI Comodoro Rivadavia comprende también a las localidades de Río Senguer, Sarmiento, Río Mayo, Lago Blanco y Caleta Olivia."Hay diferentes casos. Una persona puede tener una diferencia de 100 pesos (de mala liquidación) que es lo mínimo que hemos registrado, como hay otros que se le ha aumentado en 10.000 o 20.000 pesos. Hubo casos en que hay personas registran un haber actual es de 5.600 pesos y con la Reparación obtienen una saldo de 19.000 pesos. No hay algo que te indique para determinar cuánto puede ganar cada uno sino que nosotros esperamos a la respuesta del sistema que se encarga de calcular cada una de las ganancias de los beneficiarios. Nosotros solamente le informamos a las personas y después esta en cada uno de ellos en aceptar o no", explicaron desde ANSeS.Además, desde el organismo nacional explicaron que hay personas que ya empezaron a cobrar la reparación en setiembre, cuando salió automáticamente la actualización de sus haberes, "pero es lo mínimo. Es decir, las personas que comenzaron a percibir menos de 1,000 pesos. Después hay otros que cuando vienen a hacer firma convenio que vienen firman con su abogado y se espera entre 60 y 90 días para la homologación del juez y, luego, se le notifica al abogado y al beneficiario donde se decide si firma o no".LLEGAR A MAS PERSONASEl objetivo de UDAI Comodoro Rivadavia para los próximos meses es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan acceder al programa "Reparación Histórica".En este sentido, se dispuso que dos integrantes del organismo nacional recorran las localidades que integran la sede local para elaborar todo el trámite administrativo que conlleva un programa de este tipo, pero aun así se encuentran con distintos impedimentos para que las personas puedan acceder a este beneficio."Un ejemplo de lo complicado que es nuestro trabajo lo podemos encontrar en Sarmiento donde hay una sola abogada y cuando fuimos para que pueda homologar juntos con los beneficiarios, nos encontramos con que a ella le faltaban un par de datos para que pueda acreditar (en ANSeS) y no se pudieron hacer las homologaciones", lamentaron desde el organismo nacional.En consecuencia, se determinó que en los próximos meses un equipo de ANSeS, conformado por el jede de UDAI y dos operadores, recorrerán las localidades cercanas con una computadora que cuenta con la actualización del sistema para establecer brindar asesoramiento a los jubilados y pensionados que no se puedan acercar a esta ciudad."Hay mucha gente como puede y vamos a tratar de garantizar un mejor servicio lleno a cada una de las ciudades que están dentro del UDAI para agilizar los trámites de las personas y no sea tan desgastante trasladarse hasta acá", aseguraron desde ANSeS.