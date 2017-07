En Comodoro hubo seis accidentes fatales en cuatro semanas

Durante la madrugada del 20 de junio Matías Ezequiel Achimon perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol en la zona conocida como "la curva del Papa". Entre las hipótesis del accidente afirman que el despiste habría sido producto de la condición de la ruta sumado a la alta velocidad con la que se trasladaba la víctima, oriunda de Kilómetro 3.

El 25 de junio un joven de 29 años, identificado como Rodrigo Contreras, falleció tras estrellar su auto Volkwagen Gol rojo, con el que circulaba sobre Ruta 3, desde Rada Tilly a Comodoro Rivadavia contra una palma en proximidades al autódromo.

Otro de los accidentes que causó conmoción fue el ocurrido el 5 de julio alrededor de las 3 de la mañana cuando la Mercedes Benz Sprinter que transportaba operarios fue impactada por una Ford Ranger cuyo conductor dio positivo en el control de alcoholemia. Producto del fuerte impacto, perdió la vida Jonathan Escalante de 23 años , un joven que trabajaba en la empresa DLS. El conductor quedó acusado de "homicidio culposo", se trata de Miguel Debesa.

El 8 de julio, cerca de las 23 horas se produjo un accidente de tránsito en el camino alternativo Roque González que dejó como resultado una víctima fatal identificada como Osvaldo Ernesto Ávalos (30) quien se movilizaba a bordo de una motocicleta con un acompañante quien quedó con graves lesiones.

Ese mismo día, Facundo Gandulfo (37) conducía un Renault 9 acompañado de su hija Luz Gandulfo, de 7 años, cuando por causas que se tratan de establecer chocó violentamente contra la parte trasera de un Fiat 500.

Ni el conductor del Renault 9 ni su pequeña acompañante llevaban puesto cinturones de seguridad y ambos quedaron atrapados en el habitáculo de hierros retorcidos en que quedó la cabina, por lo que tuvo que tomar intervención la unidad de rescate de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sacar a padre e hija gravemente heridos. La pequeña no se pudo recuperar entró en un cuadro de muerte cerebral y su padre aún continúa internado.

El último accidente en el plazo mencionado fue el del 12 de julio cuando la conductora de una Toyota Hilux se descompensó mientras manejaba. La mujer habría sufrido un paro cardíaco y la camioneta sin control chocó contra el paredón de una casa. Su cuadro clínico sumado a las lesiones del choque terminaron con la vida de Sandra Ingrid Brandt .

"SE PUEDE BAJAR LA CANTIDAD DE ACCIDENTES"

Para Emilse Cabero instructora de manejo defensivo del IAPG, es posible bajar la cantidad de accidentes en la ciudad con un trabajo conjunto que implique desde la responsabilidad del estado hasta la responsabilidad de cada conductor. "Con controles y capacitaciones podemos bajarlos", aseguró.

"No nos podemos acostumbrar a que la vida así como la tengo se me va a la tarde cuando quiero volver a mi casa, conducir es una actividad de alto riesgo", advirtió y recordó que en el orden nacional se considera que se quintuplica la cantidad de lesionados con problemas irreversibles para su vida en relación a la cantidad de muertes. Ese dato en Comodoro no fue formalmente cuantificado.

Por esta causa, en un día especial como puede ser el "día del amigo", Cabero pidió responsabilidad de todos los eslabones que hacen a la seguridad en el tránsito e indicó que "los controles deberían ser en la puerta de los boliches, hacer las alcoholemias antes de que las personas no suban a sus autos no para cobrarles sino para evitar que generen un accidente con consecuencias fatales. Yo creo que la gente de Comodoro aplaudiría al intendente que no le permita manejar a una persona alcoholizada y que el mensaje sea que se intenta cuidar a la gente no cobrarle", expresó la instructora en diálogo con Radio Del Mar.