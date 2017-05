En Comodoro primó la austeridad

El intendente Carlos Linares encabezó ayer a la mañana, en la plazoleta San Martín, el acto conmemorativo a los 207 años de la Revolución de Mayo, en el que no hubo discursos. El jefe comunal reiteró que se optó por "la austeridad" y la reflexión como forma de respeto a la gente que la sigue pasando mal tras el temporal que castigó a esta ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril. Tras el izamiento de la bandera, se realizó el tradicional Tedéum en la Catedral.

El intendente Carlos Linares, acompañado por el gabinete municipal, autoridades civiles y militares, encabezó ayer los actos oficiales en esta ciudad en conmemoración del 207 Aniversario de la Revolución de Mayo que, como se había adelantado, fueron austeros.Luego del izamiento de la bandera y de la entonación del himno, camino a la Catedral, el intendente destacó la importancia de la fecha y recordó: “este aniversario de la Revolución de Mayo nos encuentra con un Comodoro en plena reconstrucción. Siempre estamos al lado del pueblo y por eso lo vivimos de forma austera, ya que resta mucho por realizar”.Acompañado por el ex intendente Néstor Di Pierro, Linares y el resto de las autoridades se trasladaron hacia la Catedral San Juan Bosco, para participar del Solemne Tédeum que se desarrolló hasta horas del mediodía.El intendente destacó la importancia de la fecha para reflexionar en el actual contexto que vive la ciudad tras el temporal. Afirmó: “esta es la fecha más importante que tiene el país, en este 207° Aniversario que nos encuentra con un Comodoro en plena reconstrucción. Es un día especial que vivimos siempre del lado de la gente, y por eso lo vivimos de forma austera porque resta mucho por realizar”.Del mismo modo, el titular del Ejecutivo sostuvo: “la revolución en 1810 por sí misma nos deja un mensaje a todos y por ello debemos honrar la Patria desde el lugar que nos toca. En este caso estamos en Comodoro, con una circunstancia que es parte de la vida y no tengo ninguna duda que la vamos a superar. Vamos a lograr la reconstrucción y dejar a la ciudad igual o mejor que antes. Para ello trabajamos todos los días”.Asimismo destacó: “debemos ser respetuosos de las fechas y mira hacia adelante para que el país siga creciendo. Desde nuestro lugar siempre estamos del lado de la gente, recobrando de a poco la actividad para tratar de normalizar la ciudad”.EN RESTINGAEl intendente junto a miembros del gabinete, se trasladó posteriormente a Restinga Alí, donde participó del acto realizado por la vecinal.Allí, se brindó un mensaje a la comunidad, buscando la unidad detrás del objetivo de trabajar para el desarrollo de Comodoro Rivadavia.Al respecto, la vecinalista del sector, América Melión dijo: “para los vecinos es muy importante que el municipio nos acompañe en esta fecha. En nuestro barrio siempre celebramos el 25 de Mayo , y con la presencia de las autoridades, se refuerza el sentido de este acto, de transmitir las tradiciones a las generaciones más chicas, para que entiendan que no tenemos que olvidar lo nuestro”.“La Municipalidad nos acompaña siempre y nos brindan las respuestas que necesitamos. Es muy bueno que estén presentes con los vecinos de todos los puntos de la ciudad, charlando y compartiendo para lograr así la unión de nuestra sociedad”, concluyó.