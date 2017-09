El Patagónico | Regionales | XENOFOBIA - 05 septiembre 2017 En Comodoro se trabajará para disminuir la discriminación hacia los inmigrantes El viceintendente Juan Pablo Luque se reunió ayer con el director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Julio Croci, para abordar la discriminación, los derechos y las obligaciones de los inmigrantes. En ese marco, se decidió trabajar en los barrios de mayor población migratoria y con la comunidad gitana.

El viceintendente Juan Pablo Luque recibió ayer al director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Julio Croci, con quien discutió temas inherentes a las fuertes corrientes migratorias tienen ciudad y cómo abordar cuestiones como la discriminación, los derechos y las obligaciones de los inmigrantes.

El encuentro se desarrolló en horas de la mañana, con la presencia del secretario de Salud, Carlos Catalá; los concejales José Gaspar y Pablo Martínez; y el titular de la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones, Héctor Barrios, quienes analizaron junto a Croci la situación de la ciudad respecto a la inmigración.

Luego de la reunión, el viceintendente explicó: "la idea es avanzar en conjunto sobre las problemáticas que padecen los migrantes en Comodoro Rivadavia, que son muchos y de diferentes nacionalidades, quienes, en muchos casos, son víctimas de discriminación".

"Se busca generar lazos de trabajo cultural y de educación en distintos lugares de la ciudad, a través de diversos programas relacionados con las escuelas y tareas barriales. Seguramente se aprovechará la tarea que se llevará adelante junto con el área de Hábitat de Nación en los barrios Laprida, Moure, Las Américas, Stella Maris y Fracción XIV y XV para abordar estas temáticas", señaló.

El viceintendente, también confirmó que se trabajará con la comunidad gitana, "que es grande en Comodoro y posee sus costumbres, por lo que tenemos que avanzar en distintas temáticas que tienen que ver con la convivencia pacífica y dentro de las normas ciudadanas".

Por su parte, Julio Croci, quien además participará de las actividades por el Día del Inmigrante, destacó que "la idea es reconocer a Comodoro como una ciudad plural, de convivencia en la diversidad por tener varios flujos migratorios, no solo de los históricos, sino también de los actuales, por lo que hablamos de una ciudad viva y dinámica".

Y continuó: "el objetivo también es ofrecerles desde la Secretaría de Derechos Humanos todos los programas que tenemos en materia de sensibilización, promoción de derechos y reconocimiento de la diversidad cultural, en las escuelas y para funcionarios públicos, a fin de que conozcan las leyes que tiene nuestro país en esa materia y trabajar con los colectivos de inmigrantes y comunidad rom, es decir pueblos gitanos", detalló.

El funcionario, además, Croci admitió que "la comunidad argentina sigue siendo muy inclusiva, pero esto no quita que sigamos teniendo casos de racismo, de discriminación, de no conocer la ley para respetar los derechos, también pasa que los propios inmigrantes no conocen sus derechos, como tampoco sus obligaciones, y ahí está la labor de nuestra área".

