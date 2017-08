En CQC Chile quisieron engañar a argentinos con una modelo trans y ridiculizarla

Una modelo trans uruguaya denunció que la producción del programa Caiga Quien Caiga (CQC) de Chile quisieron contratarla para ridiculizarla públicamente en la previa del partido entre Uruguay contra Argentina en el estadio Centenario.

Se trata de Morena Ferreira, quien contó en su cuenta de Facebook que una productora se contactó con ella para contratarla para cubrir el partido de esta noche. Sin embargo, lo que parecía una buena propuesta laboral, no lo era tanto.

"Querían que fuera al partido de este jueves 31/8 (Uruguay vs Argentina) y me dispusiera a hacer la broma de ponerme una camiseta x, para que cuando se acercaran chicos con la camiseta contraria invitarlos a darme 'piquitos' y terminar diciéndoles que no era lo que pensaban y que mi nombre es 'Pepito'. Colgué el teléfono re bajoneada, realmente pensaba que era una propuesta de trabajo seria (cosa que no pasa mucho)", contó indignada la modelo.

Ferreira, que es integrante de la Unión Trans del Uruguay, denunció públicamente la situación y pidió respeto a los medios de comunicación que ridiculizan y violentan a la comunidad LGTBI.

Este tipo de broma se había realizado en el programa CQC de Brasil, donde una modelo trans besaba a los hinchas de Argentina y de Brasil en la previa de un partido.