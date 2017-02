"En determinadas resoluciones falta mucho sentido común"

En esta línea, Martínez Zapata brindó detalles y subrayó que "el gobernador me ha brindado precisas instrucciones de que me ponga a trabajar en la redacción de una denuncia contra la magistrada Tassello, que es quien ha intervenido en esta audiencia respecto a este lamentable hecho que ha sucedido en Comodoro con un remisero días atrás".

Puntualmente, precisó el fiscal de Estado que "estoy trabajando fuertemente y haciéndome de toda la documental correspondiente de esa audiencia para fundamentar la causal de mal desempeño y desconocimiento del derecho de la magistrada, para poder presentar rápidamente y en los próximos días la denuncia correspondiente ante el Consejo de la Magistratura con toda la prueba documental para que este cuerpo constitucional evalúe y conforme la comisión y vea si le da admisibilidad formal a esta petición que vamos a hacer".

"Esto lo va a firmar el propio gobernador. Aquí hago un paréntesis, porque comparto parte de las apreciaciones que ha hecho Das Neves sobre la Justicia . En definitiva Chubut no tiene malos jueces, pero en este caso hay que precisar que la actuación de la jueza Tassello ha dejado mucho que desear y uno lo dice conociendo parte del expediente".

A su vez, el fiscal de Estado dejó en claro que "no comparto en absoluto la decisión. Entiendo que en materia de seguridad la responsabilidad le cabe a los tres poderes y aquí uno de los poderes del Estado, en este caso la Justicia, ha fallado y no ha estado a la altura de las circunstancias. La gente está cansada y lo que viene reclamando a los distintos dirigentes políticos y a todos los poderes es que se la cuide y se la proteja; en este caso el Poder Judicial no ha estado a la altura".





EXTREMA SENSIBILIDAD

Por otra parte, Martínez Zapata subrayó que "mientras se estaba velando el cuerpo del remisero, los presuntos encubridores ya estaban en libertad, sin perjuicio de haberse decretado la prisión preventiva por cuatro meses del presunto autor, pero entiendo que hay determinados delitos de extrema sensibilidad social en los que la Justicia debe poner el ojo firme y a veces en determinadas resoluciones judiciales hay mucho de jurídico y falta mucho de sentido común".

"Entiendo que esto es un fiel ejemplo de ello y no debe suceder porque en materia de abordaje de inseguridad los tres poderes tienen que trabajar mancomunadamente y si uno de los tres eslabones falla, obviamente a quien estamos dejando desprotegido es al ciudadano", indicó.

Sobre los tiempos en que llevará el diseño de la presentación formal, puntualizó que "se va a hacer sobre fines de esta semana o a más tardar el próximo lunes; es lo que demore terminar de elaborar esta presentación jurídica ante el Consejo. Pero el gobernador nos ha pedido expresa celeridad en el abordaje de este tema".