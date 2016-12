En el acto oficial se valoró la unidad en tiempos de crisis

Mientras ayer por la mañana los trabajadores petroleros comenzaban a llegar al cruce de ruta 3 y 26 para participar de la asamblea en defensa del trabajo promovida por los sindicatos petroleros de Chubut -acompañados por otras organizaciones-, en el barrio General Mosconi se llevó a cabo el acto oficial por el 109° Aniversario del descubrimiento del Petróleo.

Fue en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de YPF, encabezados por el intendente Carlos Linares, quien se refirió a este difícil momento que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge, donde en 1907 se descubrió el petróleo que tanto le ha dado a la Nación.

"Hoy es un día muy difícil de explicar porque estamos conmemorando un nuevo aniversario, mientras que en la ruta 3 y 26 nuestros trabajadores se están convocando en una movilización en defensa de sus puestos de trabajo y de toda la actividad económica de la ciudad y de la provincia", señaló Linares.

“Hoy no es un día de festejo, sino de reflexión y lucha ante esta política de achicamiento que estamos sufriendo; esta política en la cual se decide todo en un radio muy chico y donde cada vez más están achicando la patria”, consideró el jefe comunal.

Asimismo, reconoció que “estos son los momentos en los cuales los comodorenses y los chubutenses en su totalidad tenemos que entender que si no estamos juntos en esta lucha, no la vamos a pasar nada bien. Ya lo venimos diciendo y lo venimos peleando en una innumerable serie de reuniones, pero sabemos que no podemos estar todo el tiempo dialogando, así que esperamos que no tengamos que tomar decisiones abruptas pasando un año nuevo en la Plaza de Mayo”.





RECONOCIMIENTO A LOS PIONEROS

Como todos los años, la ceremonia fue el marco donde también se recordó a los pioneros petroleros que formaron parte del desarrollo de una de las actividades económicas e industriales más importantes del país. En este contexto, Linares reconoció las figuras de dos referentes de la ciudad: Agustín Augustaci y el presidente del Centro de jubilados de YPF, Miguel Scaruli.

“Sin duda son dos personas que pueden hablar de crisis y que tienen toda la autoridad para hacerlo porque han luchado hasta los últimos días y lo siguen haciendo hasta ahora, sin resignarse ante nadie”, precisó.

Más tarde, Scaruli sentenció que “quitar la renta es abandonar nuestra tierra. Hoy, en este nuevo año, tenemos una muy lógica preocupación por la situación socioeconómica del sector y lo que eso significa para toda nuestra ciudad. A nadie escapa que cuando falta el trabajo en el seno de una familia, una matriz de vida cotidiana se deshace".

Sostuvo también que "como actores políticos comprometidos con nuestra tierra, estamos al frente de cualquier iniciativa en torno a la defensa de nuestra genuina fuente de trabajo. Debemos instalar como defensa una vigilia incesante con la misma intensidad que Enrique Mosconi y los trabajadores petroleros de aquel entonces cuidaban en la noche oscura los pozos petroleros, y como lo hacen hoy en los yacimientos. Hemos de hacer vigila de las políticas del gobierno que atenten contra nuestra Patagonia porque como todos sabemos, quitar renta a la actividad petrolera es abandonar nuestra tierra".

En el acto también estuvieron presentes el viceintendente Juan Pablo Luque; el vicegobernador de la provincia, Mariano Arcioni; miembros del gabinete municipal; concejales; el secretario general del Sindicato Petrolero, Jorge Avila; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar; la nueva Reina del petróleo; Katherine Haro; la Reina de la ciudad, Erika Cardozo; y representantes de la Federación de Comunidades Extranjeras.