El Patagónico | Santa Cruz - 21 junio 2017 En el homenaje a Belgrano el municipio de Caleta donó banderas a instituciones La vecinal del barrio El Mirador, la Biblioteca "Mariano Moreno", El Hogar de Ancianos "Nuevo Amanecer" y el Jardín Maternal "Sagrada Familia" recibieron ayer del municipio caletense sendas banderas de ceremonias al evocarse el día de la Enseña Patria con motivo de conmemorarse el 197° aniversario del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.

La entrega de los símbolos patrios se realizó alrededor de las 11 en el pasaje "20 de Junio" -en la zona céntrica-, donde se procedió al izamiento de los pabellones nacional, provincial y municipal, siendo esta la primera de las dos ceremonias oficiales organizadas por la comuna al aire libre y bajo adversas condiciones climáticas.

La restante tuvo lugar una hora más tarde en la Plaza 20 de Noviembre y ambas contaron con la presencia del diputado por pueblo, Sergio Bucci, y miembros del gabinete del intendente Facundo Prades, quien había viajado a Río Gallegos.

En la plaza central donde se erige el busto del prócer, el discurso alusivo estuvo a cargo del ex juez de Cámara Gustavo Zurita, quien al igual que otros miembros de la Asociación Belgraniana y también de la Asociación Sanmartiniana, recibieron plaquetas recordatorias.

Vale señalar que ambos actos contaron con abanderados de la Policía provincial, de la Prefectura Naval y del Centro de Veteranos de Guerra.



ACOMPAÑAMIENTO POPULAR



Al concluir la celebración patriótica, el diputado Bucci dijo que "hoy no ha podido acompañarnos el intendente ya que se encuentra realizando gestiones en Río Gallegos junto al diputado Gerardo Terraz. Por eso me ha tocado presidir el acto como máxima autoridad y estoy muy contento por el acompañamiento de la gente que siempre viene a los actos. Igualmente hemos entregado banderas ceremoniales a instituciones y la idea es que todas en algún momento puedan tener una nueva".

Por su parte el secretario de Gobierno, José Luis Lacrouts, destacó el legado de próceres como Belgrano y San Martín, "de los cuales desde muy niño me inculcaron sus historias y por ello tengo la firme convicción de que son personajes a los que tenemos que imitar".

Finalmente, tanto Bucci como Lacrouts remarcaron que la actual gestión comunal hace todo lo posible para que dentro de la crisis que se afronta por problemas sociales y laborales, de alguna manera los niños y jóvenes de la ciudad no pierdan los valores y puedan educarse en instituciones municipales dentro de las posibilidades que allí se ofrecen.

