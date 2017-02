El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 06 febrero 2017 En el mes del carnaval, empezó la danza de las mascaritas Se suman nombres a eventuales candidaturas para diputados nacionales, en Trelew dicen lo suyo y en Comodoro parecen tener una carta bajo la mesa, gestiones secretas y alambrados frágiles. ¿Adónde van los que nunca se fueron?

Un tapado no tanto



No pasó mucho tiempo de aquella foto peronista en la que el hombre aparecía aislado y solitario, casi colgando de la imagen, pero por estas horas el PJ Chubut (es decir el de Comodoro) analiza seriamente que Martin Buzzi sea el candidato a diputado nacional que encabece la boleta en las elecciones de este año.

Más aún; ya hay un funcionario municipal de segunda línea con aspiraciones a armador -aunque demasiado evidente para serlo algún día- que tiene a cargo la tarea de ir y venir en las conversaciones previas, arreglando los detalles para definir. Dicen que el hombre fue elegido justamente para eso no precisamente por sus dotes persuasivas, sino por la cercanía con Buzzi, durante cuya intendencia pudo poner un pie en el municipio como el chico de los mandados, disfrazado de periodista. Hoy en otra función, es de los que más frecuenta la vivienda del ex gobernador, en kilómetro 3.



Uno con el que no contaban



Justo cuando desde Provincia enfatizan la calidad y roles estratégicos que se le ha concedido a los comodorenses en el gabinete, llega un Boletín Oficial para poner al día algunas resoluciones atrasadas y la ciudad se entera de un gran valor local que también cumple funciones para Rawson.

No se sabe bien cuál es su rol, dado que solo aparece el detalle de su contrato, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, pero el caso es que Marcelo Solohaga nuevamente consiguió trabajo en la función pública. Para los frágiles de memoria, podemos recordar que el hombre había sido subsecretario de Obras Públicas durante gran parte de la gestión Di Pierro, aunque tras las PASO de agosto de 2015 Carlos Linares le pidió la renuncia. Fue cuando el entonces viceintendente anunció una serie de medidas para "optimizar el funcionamiento del municipio", y en el caso particular de Solohaga dijo: "acá el que no rinde, se tiene que ir". Y el hombre se fue nomás (a Rawson).



Guinda salada



Ya en tiempo de descuento para la presentación de "los Pumas" en Comodoro, son varios los cronistas deportivos que se preguntan cuándo continuarán las obras en el Estadio Municipal, cuyo cerco perimetral sigue basado en el mismo alambre oxidado y retorcido con el que tuvieron que parchar las roturas tras ultimo clásico Newbery-Huracán.

Y es que la visita del seleccionado se anunció con la inauguración de los vestuarios, fecha desde la que Provincia asegura que la inversión en el predio deportivo sería de 11 millones de pesos, con lo que varios dan por descontado que el monto prevé alguna otra ejecución más. Sin embargo, otros periodistas del rubro creen que probablemente los 11 millones calculen el monto de los vestuarios en cuestión, y además para los pasajes, hospedaje y facturación de los colegas del valle y medios nacionales que llegarían para cubrir el partido, que por otra parte no disputarán los Pumas sino la tercera formación oficial de rugbiers: "Argentina XV".



Me lo contaron por wasá



Pasada una semana del homicidio de Fernando Schmidt llama la atención la velocidad con la que los remiseros bajaron los decibeles de una protesta que contuvo incluso amenazas de sitiar la ciudad y bloquear los ingresos luego de varios piquetes.

Los hombres del volante se corrieron de la escena rápidamente al punto tal de negar el acceso al periodismo a las reuniones de coordinación de los retenes de seguridad; y así como habían arrancado el reclamo con un raid de entrevistas y pasando audios anunciando cortes de ruta a cuanto cronista agendaron, la gente de prensa pasó a ser de repente personas no gratas.

Dicen que lo que pasó en realidad es que hubo tirón de orejas de algunos agencieros y dueños de vehículos para que bajen el perfil; no vaya a ser cosa que tanto nivel de exposición reclamando seguridad termine dejando en evidencia que muchos de los trabajadores están "en negro" y por ende sin ningún tipo de seguro.

Cuentan además que en cuanto se coordinaron los retenes comenzaron a armarse los grupos de Whatsapp, donde la misma información tiene doble utilidad: que conozcan la ubicación concreta de cada control policial para saber cuáles son los puntos seguros de Comodoro, y cuáles deben aludir en caso de necesitar llegar rápido y sin demoras con los pasajeros de "confianza".



Agitando la interna



Con las tres listas en carrera impugnadas, resta definir cuál será finalmente la fecha de elecciones en el SOEM, que aseguran tiene un condimento extra este año.

Según los observadores de pasillo, las distintas fisuras que sufrió el bloque FpV en la Legislatura preocupa y bastante en la calle Moreno, en vista de debates centrales que deberán darse este año, como la coparticipación provincial, cuya ley de fondo debe dictarse antes de que culmine diciembre, entre otras. Cada mano cuenta en ese esquema y se sabe que David Danilo González, hoy titular del SOEM y cuestionado por ostentar ambos cargos, es soldado de Néstor Di Pierro, funcionario hoy del dasnevismo.

En ese esquema, desde el Ejecutivo municipal -especialmente en ese sector adepto al lema "divide y reinaras"– se estaría fogoneando la interna para correr absolutamente de escena al "bocón", relativizando así su peso específico: sigue teniendo una mano en el recinto, pero dejaría de manejar a los municipales de la ciudad, cuyo intendente atraviesa un enfrentamiento con Rawson que, todo indica, seguirá en escalada. Al menos hasta las elecciones de octubre.



Hachazo



Metidos de lleno en el año electoral, el oficialismo del PJ pensaba que tenía todo controlado y apareció el candidato menos pensado para agitar las PASO: el ex subsecretario provincial de Asuntos Municipales y hoy asesor en la Legislatura, Néstor Hourcade.

El hombre está convencido de que mide bien en el interior, que era su territorio de trabajo en la gestión Buzzi, y para reafirmar ese perfil está empeñado en tentar a Silvina Cabrera como compañera de fórmula. Según sus cálculos, cuando la periodista ocupaba la pantalla de Canal 7 tenía muy buena llegada en los sectores populares de la provincia, algo que también quedó a la vista cuando dejó Comodoro para sumarse a la función pública en la gestión de Carlos Maestro y el programa de Carlos Omar (entonces en Radio Visión) no dejaba de recibir mensajes de sus más angustiadas oyentes pidiendo que la cronista no se fuera ya que la consideraban su voz ante los poderes.

Si bien lo cierto es que por ahora la actual directora de prensa de la Legislatura no se ha tomado muy en serio la propuesta, Hourcade ya ensaya guitarra en mano el jingle que este invierno promocione la curiosa formula "hacha cabrera".



Éramos pocos...



Máximo Pérez Catán no está hecho para el anonimato y tras doce meses como asesor del gobierno provincial decidió que era hora de decir "acá estoy", más allá del twitter: admitió que le gustaría ser candidato a diputado nacional en el turno que se viene.

El "lanzamiento" sonó extraño aun para los propios, que todavía recuerdan que en su último paso por las urnas quedó tercero en su propio Trelew, después del actual intendente Adrián Maderna y de César Gustavo Mac Karthy. Sin embargo, Máximo no tardó en asegurar que en conversaciones con la militancia, su candidatura no es impulsiva sino que "me lo están pidiendo".

Seguramente mide tan bien entre la militancia -según él mismo asegura-, en función de la única tarea pública que le había asignado Mario Das Neves: redactar junto al ex ministro de Gobierno, Rafael Williams, y el Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, la reforma constitucional por la que en teoría este año habrá elecciones de convencionales.



De incógnito



Si bien anunció telefónicamente que hoy llegará hasta Sarmiento para mantener reuniones con Ricardo Britapaja por el acueducto, lo cierto es que Carlos Linares está desde el viernes en el valle provincial y nadie sabe bien por qué o para qué, dado que no ha habido ninguna gacetilla, anuncio o comentario que diera cuenta de gestión o reunión alguna, aunque el viaje es en teoría oficial dado que llevó consigo a un fotógrafo contratado por la Municipalidad.

Algunos suponen que Linares en cualquier momento anunciará el sorpresivo resultado de estas gestiones que viene haciendo de incognito, y que han consumido varias semanas. De hecho, días antes, cuando viajó a la cordillera por cuestiones políticas fue acompañado por el mismo fotógrafo y dos trabajadoras del área de Ceremonial, una de ellas de reciente incorporación dado que suma apenas 4 meses de servicio, por lo que sin dudas valoró la experiencia adquirida ese fin de semana. Será cuestión de esperar entonces, ya que se debe tratar de algo grande.



Como Arlequín



Igual que aquel personaje que debía usar una máscara para que ninguno de sus dos patrones supiera que no tenía exclusividad en cuanto a sus servicios, el ex intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, se halla otra vez en una verdadera encrucijada, aunque seguramente no tan delicada como cuando dejó pagando a Das Neves a días del cierre de listas de 2015, obligándolo a improvisar otro candidato a intendente de Sarmiento para su Chubut Somos Todos.

El caso es que ahora Balochi quedó en el medio de los intereses que representa su sucesor en el municipio de la ciudad de los lagos, celoso de permitir avances en la obra de repotenciación del acueducto, y de las necesidades del pueblo que con sus impuestos le paga su salario como empleado público del municipio de Comodoro Rivadavia.

¿Podrá seguir el ex "joven brillante" transcurriendo sus días entre Federico y Florindo, o deberá finalmente adoptar una decisión drástica que seguramente le traerá costos?





