El Patagónico | Regionales - 28 junio 2017 En el PJ se oficializaron seis listas de las ocho que se habían anotado

La junta electoral del justicialismo oficializó ayer las seis listas de precandidatos a la diputación nacional para las PASO que habían quedado en pie, tras el retiro de la de Alfredo Béliz y la desafectación de la de El Peronismo Vuelve por no haber presentado los avales necesarios. En el caso de la del Frente de Agrupaciones Peronistas, que encabeza Ricardo Fueyo, se reemplazó a Graciela Carraza por Débora Finkelstein como segunda suplente.

La junta electoral del PJ Chubut oficializó ayer las seis listas que tras la deserción de la de Alfredo Béliz y la desafectación de la de El Peronismo Vuelve –esta última por no reunir el número de avales necesarios- habían quedado en pie de las ocho que se inscribieron el sábado. Ese día vencía el plazo para la presentación de listas en los distintos partidos y frentes electorales de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), del domingo 13 de agosto.

El organismo comicial interno que preside Martín Meza confirmó a El Patagónico que las seis listas estaban en carrera y que esa determinación ya había sido comunicada ayer a la tarde, tanto a los apoderados de cada una, como al Juzgado Federal electoral de Rawson.

Meza explicó que todavía seguía pendiente la revisión en la categoría de Consejo de la Magistratura, que se realizará en Esquel y Rawson, pero desestimó que pudiera haber inconvenientes con alguna de las tiras presentadas para ese sector de contienda.



LOS CAMBIOS



Luego de haberse retirado la lista de Béliz y de haberse dado de baja la de El Peronismo Vuelve por no haber presentado los avales necesarios, la junta resolvió el cambio del segundo suplente presentado por el Frente de Agrupaciones Peronistas.

En concreto, por la renuncia de Graciela Carazza, a ese último lugar de la boleta que encabeza Ricardo Fueyo se ubicó a Débora Finkelstein, de Cholila, vinculada a la línea de Norberto Yauhar y con proyección en ese sector de la provincia.

La lista del Frente de Agrupaciones Peronistas, en consecuencia, quedó integrada con Ricardo Fueyo y Silvia Pecci como precandidatos titulares, y Antonio Rubia y la mencionada Débora Finkelstein como suplentes.



CELESTES Y BLANCAS



Por la disputa que había por la elección del mismo nombre en las dos listas presentadas por los precandidatos de la antigua lista Celeste y Blanca, se resolvió, con acuerdo de cada uno de los apoderados, que la boleta de Héctor González se denomine solamente Primero Chubut, y que la de Miguel "Cone" Díaz invierta los colores elegidos, y por lo tanto se inscribió como Blanca y Celeste.

En otro orden, el Partido Justicialista recibió ayer el rechazo del Tribunal Electoral Provincial por la impugnación que, por la supuesta falta de publicación de edictos, realizó sobre la elección de consejeros por la Magistratura.

