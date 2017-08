El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 17 agosto 2017 En el PJ todavía no hay certezas sobre si se integrarán las listas para octubre Tras la interna abierta del PJ-FpV, que el domingo en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias ganó la boleta encabezada por Ricardo Fueyo, todavía queda otro capítulo por escribirse y que dependerá tanto del resultado del escrutinio definitivo como de la futura reunión a la que, desde la conducción provincial de ese partido, se convocará con todas las líneas y exprecandidatos. La integración de listas y la estrategia de campaña a futuro son los dos temas fuertes por resolver. Hourcade y González se disputan el segundo lugar de la interna por cuatro votos de diferencia tras el escrutinio provisorio.

La interna abierta que disputó en la PASO el PJ-FpV de Chubut fue claramente ganada por el precandidato de la Federación, Ricardo Fueyo, que se quedó con el 32.30% de los 95.900 votos que cosechó esa fuerza política en la sumatoria de las seis listas presentadas.

El segundo lugar quedará definido luego de que finalice el escrutinio oficial, que comenzó ayer en la Legislatura ya que el escrutinio provisorio le da esa ubicación por el momento a Néstor Hourcade de Unidad Ciudadana sobre Héctor González de Primero Chubut, solo por cuatro votos de diferencia y aún restaba computar el 2% de los votos emitidos en toda la provincia.

La discusión más importante, de cara a las elecciones legislativas del domingo 22 de octubre, es saber si el PJ finalmente va a integrar la lista con el agregado de, al menos, uno o dos nombres de la tira que obtenga la segunda ubicación. En el justicialismo, las opiniones ayer seguían divididas.

El presidente del Consejo Provincial, Ricardo Mutio, aseguró a El Patagónico que la integración "en principio" no corresponde porque, en el Congreso celebrado el 10 de junio en Camarones, se resolvió que esa conformación mixta de precandidatos comenzaba a operar si el primero de los más votados obtenía el 40% de los votos, algo que no sucedió en las PASO del domingo.

La titular del Congreso Provincial, Natalia Ravarotto, ofreció otra interpretación. "Se está esperando la convocatoria de la mesa ejecutiva del partido para resolverlo. En ese encuentro se resolverá porque lo que se definió en Camarones, no queda muy claro. A título personal y político, creo que la integración sería positiva para construir no solo para octubre sino para 2019", indicó.

El precandidato de Unidad Ciudadana, Néstor Hourcade, lamentó que "hasta el momento" no "hayamos recibido ninguna llamada de felicitación por parte de la conducción partidaria, de la que realmente somos críticos. Vamos a respetar lo que se resolvió en el Congreso, si la integración nos corresponde, la vamos a reclamar y aceptar, pero sería bueno que algunos dejen de mirarse el ombligo y se pongan a trabajar por el conjunto", afirmó.



FUEYO-DEL MARMOL



Si se avanza en la integración, y si el escrutinio oficial le da aunque sea esa leve ventaja a Hourcade sobre Héctor González, la lista en su plano titular deberá conformarse con Ricardo Fueyo, de la Federación, como primer candidato titular a diputado nacional y Mabel Del Marmol, de Unidad Ciudadana, en segundo término.

Si en el cómputo definitivo y oficial, los números terminan siendo favorables, en lo que respecta al segundo lugar, a Héctor González, como segunda candidata titular ingresaría, en consecuencia, su compañera de lista en las PASO, la dirigente bancaria María Magdalena Cativa.

En el caso de la primera integración, Fueyo-Del Mármol, no habría diferencias ideológicas ya que las listas de la Federación y de Unidad Ciudadana militaron dentro de la referencia nacional de Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia se presentaría en el caso de que el segundo termine siendo González, quien es crítico de la conducción de la expresidenta.

