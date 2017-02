El Patagónico | País/Mundo - 01 febrero 2017 En el PRO no descartan habilitar las PASO para dirimir candidaturas de Cambiemos Schiavoni dio detalles de la reunión que encabezó el presidente Mauricio Macri con dirigentes de la UCR y del PRO: "se habló de conformar una mesa de trabajo para analizar distrito por distrito y llegar lo más ordenado posible" a las elecciones legislativas.

El presidente del Consejo Nacional de PRO, Humberto Schiavoni, aseguró que los partidos integrantes de Cambiemos buscarán llegar a acuerdos para el armado de listas en todos los distritos de cara a las próximas elecciones legislativas, pero aclaró que, "donde sea necesario, se habilitará las PASO para dirimir las candidaturas".

En diálogo con Radio El Mundo, Schiavoni dio detalles de la reunión que encabezó el presidente Mauricio Macri con dirigentes de la UCR y del PRO: "Se habló de conformar una mesa de trabajo para analizar distrito por distrito y llegar lo más ordenado posible" a las elecciones legislativas.

En ese sentido, y luego de remarcar que se tratará de llegar a acuerdos para presentar las fórmulas "más competitivas", dijo que, "donde sea necesario, se habilitará las PASO para dirimir las candidaturas".

Respecto de los postulantes para la provincia de Buenos Aires, el titular del PRO estimó que "todavía hay tiempo" para las definiciones y que "más importante que los nombres o a qué sector pertenecen es si representan el cambio que representan Macri y (la gobernadora María Eugenia) Vidal".

Sobre la posibilidad de incorporar dirigentes de extracción justicialista a Cambiemos, Schiavoni afirmó que la coalición gobernante está "llena de peronistas".

"Sin ir más lejos, el partido Fe que conduce Gerónimo Venegas es claramente peronista", dijo el dirigente del PRO, quien también señaló a diputado nacional Eduardo Amadeo y al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, como otros ejemplos de justicialistas que se sumaron al frente Cambiemos.

Por su parte, el dirigente radical Ernesto Sanz destacó el encuentro que mantuvo el frente Cambiemos en la quinta de Olivos, y dijo al respecto que la coalición "debe dar este año un paso más adelante en lo que ha sido su historia".

En declaraciones radiales, el ex senador se refirió al escenario electoral, y consideró que la sociedad deberá elegir entre "volver al populismo" o continuar en el "camino hacia el progreso".

En este marco, no descartó que se realicen primarias: "pertenecemos todos a Cambiemos, todos tenemos el mismo plan y visión estratégica del país, no retroceder y aprovechar estas elecciones para profundizar nuestro mensaje. Lo que no implica, en la práctica, que no pueda haber competencia en algunos distritos".

"Ahora viene en 2017 un desafío enorme que es el de transformarse de lo que antes fue un frente electoral y parlamentario en una sólida coalición política. Estamos muy fuertes, muy sólidos, muy entusiasmados, lo noté al Presidente muy enchufado", sostuvo.



REUNION EN OLIVOS

Vale recordar que el presidente Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR), en el primer encuentro bilateral entre el mandatario y su principal socio en la alianza gobernante Cambiemos.

El mandatario compartió un asado en la quinta presidencial acompañado de funcionarios nacionales y la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Al término de la reunión, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el titular de la UCR, José Corral, calificaron como "fructífero" el encuentro, en el que el funcionario del Poder Ejecutivo Nacional informó que se analizaron los doce de meses de "crecimiento" de Cambiemos y se realizó un "análisis pormenorizado de la situación política de cada uno de los distritos y el año electoral que arranca".

Fuente: