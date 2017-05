El Patagónico | Policiales | INSEGURIDAD - 13 mayo 2017 En el San Cayetano arrojan al suelo a una estudiante de 12 años y le roban el celular Un delincuente abordó a una estudiante de 12 años ayer las 13:20, en una parada de transporte público de Polonia y Pieragnoli. Tras arrojarla al suelo, le arrebató el teléfono celular que la joven llevaba en la mochila. "Vino, me tiró al piso, me quería arrancar el celular", contó a El Patagónico.

La víctima, estudiante de la Escuela 738, aún no había ingresado al colegio cuando fue abordada por el delincuente al que vio llegar desde el interior del barrio San Cayetano.

El ladrón primero le preguntó la hora a una mujer que esperaba el colectivo. La víctima dice que después la comenzó a mirar y en ese momento habría visto que ella sacó el teléfono celular de su mochila para consultar la hora. El delincuente la empujó al suelo y le arrebató el teléfono.

La mujer que estaba en la parada, según la menor, se puso nerviosa y no sabía qué hacer para ayudarla.

El delincuente tenía un aspecto particular. La víctima notó que tenía "ojos grises".

Dijo que "me puso cara de asesino, lo solté porque me quería seguir pegando", contó la joven a este diario, luego de bajar del patrullero de la Seccional Sexta que la auxilió y recorrió con ella las calles en vano buscando al sospechoso.

"Nunca me habían robado acá", lamentó la jovencita. El delincuente escapó corriendo por Polonia hacia el este.

La avenida Polonia al 2200 y 2300 se ha convertido en una zona peligrosa para cualquier transeúnte ya que los arrebatos comienzan a ser diarios. La semana pasada delincuentes de la zona le arrebataron las pertenencias a unos mormones en el mismo lugar.

