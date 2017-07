Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | RUGBY - 08 julio 2017 En el torneo Austral de rugby se definen los campeones Bigornia RC se asegurará esta misma tarde el primer lugar del certamen si vence a Patoruzú de Trelew con punto bonus. El otro candidato al título es Deportivo Portugués, que visitará mañana a Draig Goch de Gaiman. Además, quedarán definidos los mejores de las categorías formativas.

Esta tarde dará comienzo la última fecha del torneo Austral de rugby, certamen que cuenta con la organización de las uniones Austral y la del Valle del Chubut y en la que está en juego la Copa Chubut Deportes.

En ese contexto, uno de los candidatos al título es Bigornia RC, que hoy recibirá en Rawson a Patoruzú RC de Trelew, en un partido donde si vence y si logra punto bonus, se asegurará el campeonato.

Por su parte, en los dos partidos previstos para esta tarde por la región de la URA, Comodoro RC recibirá a Puerto Madryn RC, mientras que San Jorge RC de Caleta Olivia se medirá con Chenque RC.

El otro equipo que está con chances de campeonar es el Deportivo Portugués, que comparte la punta con el "Yunque" y deberá ganarle a Draig Goch de Gaiman, también con punto bonus, para de esa manera asegurarse también el primer puesto del campeonato en la categoría Mayores.

La actividad de esta tarde en Astra dará comienzo a las 11:30 con el partido –amistoso- entre Comodoro y Portugués en la categoría Menores de 19 años. Luego jugarán el "Coirón" y Madryn en Menores de 16 y a continuación chocarán los planteles mayores del duelo de casa y el "Lobo marino".

Mientras que en Caleta Olivia, la acción dará inicio a las 14:15 con el duelo entre San Jorge y Chenque en Menores de 16, luego jugarán en la modalidad de seven en M-17 y a continuación se disputará el duelo de Primera división.

Cabe destacar que hoy también quedarán definidos los campeones de las categorías formativas.



PROGRAMA



Hoy

Comodoro RC vs Puerto Madryn RC

11:30 M19: Comodoro vs Deportivo Portugués (amistoso): Referí: Kevin Novas.

13.00 M16: Comodoro RC Puerto Madryn. Referí: Axel Soto.

14:30 Primera: Comodoro vs Puerto Madryn. Referí: Cristian Peña. Asistente 1: Roberto Luna. Asistente 2: Sebastián Cárdenas.

San Jorge RC vs Chenque RC

14:15 M16: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Kevin Novas

15:35 M17 (seven). San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Agustín Contreras.

16:00 Primera: San Jorge RC vs Chenque RC. Referí: Patricio Catacci. Asistente 1: Kevin Novas. Asistente 2: Agustín Contreras.

Bigornia Club vs Patoruzú RC

14:00 M19

15:30 Primera



Mañana

Drai Goch vs Deportivo Portugués

14:30 Primera

Trelew RC vs Calafate RC

13:00 M17

14:30 M19

16:00 Primera



Fuente: