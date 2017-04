En Esquel denunciarán a un concejal por violencia machista y discriminación

La titular del Consejo Municipal de la Mujer de Esquel , Graciela Avilés, confirmó ayer a El Patagónico que hoy se radicará una denuncia contra el concejal de Cambiemos Ricardo Parisi, quien el miércoles protagonizó un violento acto, en el que habrían existido palabras discriminatorias hacia las comunidades mapuches y tehuelches. “Ustedes son unos negros de mierda. Yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”, habría dicho el concejal cuando se dirigió a Avilés que estaba sentada en la última fila de sillas que para los vecinos tiene el Concejo Deliberante de esa ciudad.Avilés explicó: "el sábado tuvimos la reunión del Consejo Municipal de la Mujer y si bien teníamos otros temas, el central fue esta repudiable agresión que sufrimos de la nada en el Concejo Deliberante"."Lo vamos a ver bien mañana (por hoy con los abogados) pero la decisión de presentar la denuncia, ya está tomada”, confirmó.UNA ESCANDALOSA SESIONEl exabrupto que se le atribuye a Parisi se produjo cuando por los incidentes que se generaron en el recinto legislativo ante la irrupción de trabajadores municipales, el Concejo Deliberante tuvo que levantar una vez más la sesión legislativa."Yo estaba en el fondo y de la nada me dice que somos unos negros de mierda y que él tiene el orgullo de ser blanquito. La verdad que no lo podíamos creer. Hasta el momento no recibimos ninguna disculpa; ni del concejal ni del bloque ni del intendente", lamentó Avilés.La titular del Consejo Municipal dijo estar sorprendida por la reacción de Parisi. Asegura que incluso para remarcar su color de piel se abrió la camisa delante del grupo de mujeres que estaba junto a ella.Por esta razón, adelantó que la denuncia se realizará por violencia machista y discriminación."Nosotros tenemos el orgullo de que por las venas en la mayoría de nuestra sociedad corra sangre roja, bien mapuche, tehuelche, araucana y mezclada con la de los inmigrantes. No vamos a permitir esta agresión. Queremos que Parisi pague por su discriminación”, sentenció Avilés.