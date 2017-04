El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 06 abril 2017 En Kilómetro 17 un sector perdió la mitad de una calle Sixto Vizcarra vive en Kilómetro 17 y durante el temporal fue testigo de cómo el agua prácticamente destruyó la mitad de la calle donde vive, dejando sin agua al sector tras romper los caños que distribuyen el recurso en la zona.

Casi una semana después de la catástrofe, y apoyado en sus muletas, Sixto Vizcarra dialogó con El Patagónico. Con un tono cansino contó: "se formó como un río que directamente hizo desaparecer la calle”. Así, en el sector se podían ver dos portones prácticamente sobre el límite del terreno que cercan y las cañerías rotas.

Vizcarra aseguró que por el momento a él, que vive solo, lo están abasteciendo con “bidones” con los cuales se hace “lo que se puede”. Como tampoco puede caminar mucho, también le llevaron comida. “A mí me ha estado trayendo alguna gente. La verdad trajeron ayer y anteayer”, dijo mientras esperaba ver que pasaría luego del mediodía.

Es que ni siquiera puede salir a comprar, en una zona difícil de transitar, muy alejada del centro urbano y con vecinos a varios metros. Hace poco tiempo el hombre sufrió un accidente en el pie con una amoladora y todavía está en recuperación.

Por esa razón, asegura que lo que ahora necesitan es leña. “Acá no hay calefacción. Traen, pero una bolsita y no alcanza para nada. Aunque sea para zafar porque se viene de nuevo el agua”, sentenció.





