El Patagónico | Regionales - 14 agosto 2017 En la alcaidía votaron 10 presos de los más de 30 que estaban empadronados

Según las autoridades de la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia, de los 30 condenados que tenían la posibilidad de votar en el recinto, solo lo hicieron diez de ellos.

Los condenados alojados en la alcaidía fueron los únicos que pudieron hacer valer su derecho de votar ayer, ya que los que están alojados en las comisarías de Comodoro Rivadavia no tuvieron esa posibilidad debido a que no había uniformados para su custodia.

De los treinta, votaron diez. Algunos de los que estaban en el padrón directamente no quisieron salir de sus celdas, por lo que deberán hacer frente a las sanciones como cualquier ciudadano, señaló uno de los oficiales de la alcaidía a este diario.





