En la aprobación de Ganancias se insistió en la exención de los adicionales por Zona

El trabajado acuerdo entre Gobierno y la CGT por el cual se introducen modificaciones al Impuesto a las Ganancias recibió ayer media sanción del Senado. Tras un debate de cuatro horas, al momento de votar, la mayoría del Senado convalidó el proyecto que recibió 56 votos a favor, entre ellos los de Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y Mario Pais (FpV), 2 en contra (Daniel Pérsico y Ruperto Godoy), y 11 abstenciones, entre la que estuvo incluida la de Nancy González del FpV Chubut.Al fundamentar su voto, Pais expresó su respaldo a la modificación de la ley de Ganancias sancionada ayer en la Cámara alta, al tiempo que marcó la necesidad de avanzar sobre la exención de la totalidad de los adicionales por zona que se perciben en la Región Patagónica.Para Pais, la iniciativa aprobada “es el proyecto posible, en el marco de un diálogo donde han participado los representantes de los trabajadores, los gobernadores, el Gobierno nacional y los legisladores”.“Así como hemos marcado que tiene menos ventajas que el proyecto de ley sancionado en Diputados, también tiene ventajas en tanto resuelve la problemática que suscitaba el trabajo en jornada suplementaria -horas extras-, donde los trabajadores terminaban siendo perjudicados cuando saltaban de escala y debían tributar un porcentaje que absorbía los beneficios de trabajar más horas”, remarcó el legislador chubutense.NO CONTEMPLA EL ADICIONAL POR ZONAEn lo referente a los trabajadores de la Región Patagónica, la iniciativa contempla deducciones un 22% mayores al resto del país. “Sin embargo, no contempla la exención al adicional por Zona que en algunas actividades llega al 80%. Esta compensación es un principio de solución, pero no la solución”, puntualizó.“Otro aspecto a destacar es la actualización automática del mínimo no imponible a través del RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales). Es una propuesta que había hecho allá por 2008, siendo diputado del oficialismo y el primero en proponerla. De este modo va a dejar de ser una pelea de cada año dicha actualización”, remarcó.“En definitiva, es el proyecto posible porque atiende las necesidades de los estados provinciales, que no deben ser desfinanciados. Sin embargo, me queda un sabor amargo, porque se aspiraba a una iniciativa superadora, pero vamos a acompañar porque es una mejora para todos los trabajadores del país y en especial de mi provincia", finalizó.El otro voto positivo del proyecto desde Chubut provino de Alfredo Luenzo de Chubut Somos Todos, quien consideró que “para los patagónicos el proyecto consensuado es un avance. Llegar a los 45 mil pesos como mínimo no imponible, haber logrado un diferencial del 22% por encima del resto de la República Argentina, hay que ponerlo en valor, porque hoy más del 50% de los trabajadores estatales y privados pagan el mal llamado Impuesto a las Ganancias”.En este marco, el senador Luenzo señaló que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados era “favorable para saldar una injusticia, como pocas, que tiene este impuesto al trabajo, denominado impuesto a las Ganancias ya que se ha hablado mucho de costo fiscal y yo digo que esto es una inversión fiscal, no un costo. Cuando el dinero va al bolsillo de los trabajadores, además de significar un proceso virtuoso para la economía porque el dinero vuelve al consumo, es una reivindicación a la dignidad”, concluyó.