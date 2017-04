En la Asociación Vecinal de Kilómetro 5 confeccionan mantas con telas en desuso

Decenas de habitantes del barrio Presidente Ortiz formaron ayer una cadena humana para descargar y hacer ingresar los distintos alimentos, nylon y prendas de vestir que llegaron desde el Predio Ferial. Dos camiones del Ejército llegaron con la ayuda para los más necesitados.Las simples ganas de colaborar con el vecino ante el tremendo desastre que dejó el temporal de lluvia, fue lo que impulsó a muchas personas a aportar su tiempo para ayudar. Grandes, jóvenes y chicos enfilaron en la misma dirección junto a las autoridades de la vecinal para sacar al barrio y a la ciudad adelante.En contacto con El Patagónico, la presidente de la entidad barrial, Lidia Moscoso, comentó que desde el día en que se desató la lluvia, hasta la noche del lunes, no pararon de contener a los damnificados, quienes perdieron todos sus bienes a causa de la inundación.Antes que todo, "tengo que agradecer a todos los vecinos que desde que se inició la lluvia se abocaron a la vecinal para ayudar a los que estaban inundados. Tuvimos varios inundados en lo que es la ruta 1 y perdieron todo”, describió la referente barrial.Los domicilios ubicados frente al club Unión San Martín Azcuénaga (USMA), el Jardín Maternal N° 416, los alrededores de la avenida Gutiérrez y el Arroyo Belgrano fueron los más afectados. “Hubo unas 20 cuadras de gente inundada, camionetas hasta la mitad de barro y agua”, describió.Una de las primeras respuestas de los habitantes "fue ayudarnos a comprar un pack de nylon porque no llevaban a los lugares que se necesitaba. Y después el mismo vecino cuando iba a comprar un paquete de fideos se traía dos o tres para poder colaborar y paliar los primeros días".Cinco familias fueron evacuadas en la planta alta de la vecinal, donde se desarmaron aulas y los vecinos llegaron con sus colchones y se armaron “pequeños dormitorios”. Otras tres familias que residen cerca del mencionado arroyo se autoevacuaron. Además, la vecinal recibió evacuados del barrio Castelli y a un hombre con discapacidad que vive en el Cerro Hermite. A la vez, "estamos ayudando a otras vecinales como Kilómetro 17, Stella Maris y Pietrobelli”, agregó Moscoso.MANTAS ARTESANALESA las personas evacuadas, además, se las ayudó a limpiar sus casas y en los últimos días pudieron regresar. “Igual les hacemos un seguimiento, les acercamos agua o comida para estar en permanente contacto para seguir ayudándolos”, destacó la vecinalista.En forma paralela, un grupo de mujeres del barrio no dudó en llevar sus máquinas de coser a la vecinal y ponerse a confeccionar manchas y colchas artesanales. Todas las prendas que están rotas, manchadas o inutilizables fueron utilizadas para crear esas mantas artesanales.Con gran esfuerzo y dedicación las mujeres –incluso con sus hijos- permanecen gran parte del día cociendo para ayudar a la comunidad. Entre el lunes y ayer se entregaron unas 20 mantas que fueron enviadas al Predio Ferial, mientras otras fueron donadas en la misma vecinal."Las propias mamás que no fueron inundadas vinieron a ayudar a acomodar la ropa por talles, las que estaban rotas, manchadas y que no servían. De ellas surgió la idea de traer sus máquinas de coser, arreglarlas y los pedazos, en lugar de desperdiciarlos, coserlos unos con otros y hacer mantas”, explicó la vecinalista.