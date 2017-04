En la calle Cipriano Alonso continúan rodeados de lodo

Cuando han transcurrido 25 días desde que se inició el devastador temporal en Comodoro Rivadavia, los habitantes de la calle Cipriano Alonso y alrededores continúan rodeados de lodo y grandes montículos de arena sobre sus veredas que impiden la circulación por el lugar. Muchos siguen sacando barro de sus domicilios y esperan la llegada de bateas para arrojar sus pertenencias que fueron arruinadas por la inundación.Todos coinciden en que sólo dos días trabajaron en el sector las máquinas contratadas por la Municipalidad. Limpiaron una sola cuadra y después no volvieron.El único aspecto positivo fue que las cloacas fueron destapadas hace dos días y los moradores pudieron volver a utilizar sus baños para higienizarse. De ese modo el agua servida comenzó a drenar de las calles de esa zona del barrio Pueyrredón que limita con las 1008 Viviendas.En dialogo con El Patagónico, Pablo –quien reside en Cipriano Alonso 683- comentó: "en la anterior cuadra de la que vivo yo, limpiaron todo y les llevó más o menos dos días. Al tercer día empezaron acá (en su calle), liberaron las tres casas que tengo enfrente y al otro día ya las máquinas no estaban más. Se fueron, no vinieron más y deben ser las contratadas por la Municipalidad".El hombre que estaba acompañado por un soldado que a pala le ayudaba a sacar barro del interior de su vivienda, graficó: "nosotros quedamos tapados con un 1,20 metro de tierra". Al recorrer la zona se puede observar los grandes montículos de arena contaminada con aguas servidas."Los únicos que están dando una mano son los soldados que por ejemplo hoy (por ayer) están en mi domicilio para sacar todo el barro de atrás porque no tengo otra manera que sacarlo en carretilla. El frente de la casa como ves está todo abandonado, no han pasado las máquinas, viene cada tanto una que te libera el portoncito pero porque uno le hace seña. Hasta ahora las máquinas desaparecieron y no vinieron más", criticó."TIERRA CON PETROLEO"El damnificado por el temporal detalló: "perdimos casi todas las puertas, placares, un montón de cosas. Adentro se metió 60 centímetros y del lado de la casa entró 80 centímetros de agua y barro".Ante la situación, reclamó: "que empiecen a sacar la tierra para poder empezar a limpiar las casas para poder desinfectar porque esto es un foco de infección. La tierra está re contaminada con cloaca y petróleo porque uno ha limpiado las paredes y las manchas negras que sacábamos lo hacíamos con aceite de comida"Eso "da la pauta que era petróleo. Era la única manera de sacarlo porque no podíamos con lavandina ni detergente", explicó.En tanto, su vecina Laura sacaba tierra del frente de su casa para poder entrar su vehículo. "Hay muchos trabajo y yo trato de no desesperarme", sostuvo.Agradeció que un maquinista de una minipala perteneciente a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) "nos vio paleando y nos vinieron a ayudar para sacar un poco para la entrada del auto. Allá (en la cuadra siguiente) está el Ejército que estuvo con máquinas. Si vos necesitás ayuda, lo llamás y ellos vienen", agradeció la habitante del Pueyrredón.