En la escuela 171 de Standart hay ochenta evacuados que pasan la noche en el lugar

En los centros de evacuados que se extienden en toda la ciudad hay unas 1.500 personas refugiadas, pero se estima que el número de autoevacuados en viviendas de familiares o de vecinos duplica esa cifra. El Predio Ferial concentra la recepción y distribución de ayuda a las vecinales mientras desde algunos barrios anegados reclaman que escasea la asistencia de elementos básicos como leña. La lluvia de ayer alcanzó 23,6 milímetros entre las 4 y las 21, según el Servicio Meteorológico Nacional. En algunos sectores comenzó a precipitar a las 2 y se superaron los 25 milímetros en la jornada.

En la escuela primaria del barrio Standart hay 80 evacuados que duermen y comen en ese establecimiento. Mientras que de allí se reparten las provisiones para otros 50 evacuados que hay en el Regimiento de Infantería 8. Existen además numerosos autoevacuados en casas de familiares, y otros que no quieren dejar sus viviendas ante el miedo de los robos.

"Lo que se necesita es agua, leche, pañales, vianda. La gente que no tiene leña le damos la comida. Hemos recibido apoyo de toda la comunidad, con colchones, frazadas y comida", destacó Mónica, integrante de la vecinal del barrio Standart Norte en diálogo con El Patagónico.

Ayer muchos vecinos llegaban en busca de agua para lavar, y afuera uno de los colaboradores abría un grifo de un improvisado tanque contenedor.

Sobre los vecinos que estaban para evacuar en la zona de Quintas y en el Sector 22 quienes trabajan en la asistencia de las familias comentaron que muchos no quisieron abandonar sus casas por miedo a que les roben.

Destacan el trabajo de la juventud del barrio que se acerca a trabajar en procura de la solidaridad.

"La juventud, los chicos del barrio estuvieron en la emergencia. Se arriesgaron a salvar a los vecinos. A las 4 de la mañana andaban rescatando gente. Y la gente arriba de los techos haciendo señas. Fue tremendo. De terror", contó una integrante de la vecinal.

En el Regimiento 8 los evacuados antes de ayer intentaron ser animados con una serenata de la Banda del Ejército en medio de la angustia. Todos tratan de ayudar como pueden.



