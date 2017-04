Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 abril 2017 En la Liga de Fútbol no quieren tomar decisiones apresuradas Los clubes deportivos de Comodoro Rivadavia sufrieron las inclemencias de la última semana. Algunos deberán trabajar más que otros para volver a la actividad normal. La mayoría abrió las puertas para recibir donaciones. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se pusieron a disposición y aportaron su granito de arena.

Lejos están de pensar en volver a jugar a pelota. La lluvia y sus consecuencias han paralizado la actividad deportiva en Comodoro Rivadavia, y hasta la propia sede de la Liga de Fútbol ha sufrido la caída de un techo por el peso del agua acumulada.

Sin embargo, desde la casa del fútbol, comenzarán a charlar mañana con los vicepresidentes de los clubes para evaluar cada situación en particular, pero según confirmó el presidente de la institución, Antonio Carrizo, en ningún momento se pensó en un "receso".

Ayer, el dirigente habló con El Patagónico y adelantó: "no quiero tomar medidas apresuradas. El miércoles (mañana) haremos una reunión con los vicepresidentes y se tomará una decisión. La reunión con presidentes será el viernes, pero seguramente se pasará para el martes venidero. Ahí vamos a tener más claro el panorama. Ahora es todo lamento, y hay que esperar a que pase el tiempo".

Al observar los campos de juego anegados y las instalaciones llenas de barro, todo hace pensar que llevará semanas poder dejar todo en condiciones para que la pelota vuelva a rodar. "Tres fines de semana por lo menos no vamos a poder jugar. Ojalá la categoría A pueda jugar en césped, pero no quiero tomar decisiones apresuradas. Nunca se me cruzó por la cabeza hablar de receso. Va a ser un año difícil en todo sentido. Si estábamos mal en lo económico, ahora va a ser mucho peor con esta situación", explicó Carrizo.

Sobre los clubes más afectados, hizo referencia a Florentino Ameghino, en Kilómetro 3, donde se cayó un paredón, junto a Deportivo Portugués, Manantiales Behr de Ciudadela y Oeste Juniors que sufrieron la inundación de sus vestuarios. "Hay canchas que en un 50% se les debe sacar el agua y nada más, pero hay clubes que están muy mal como Ameghino que se les cayó un paredón, Portugués, Ciudadela, Talleres y Palazzo", apuntó.

El presidente de la Liga de Fútbol manifestó que estuvo en comunicación con Pedro Vidal, dirigente de Comisión de Actividades Infantiles, que tuvo durante jueves y viernes el techo con agua, y con las instalaciones en peligro pero reconoció que la situación mejoró en los últimos días. "La Comisión de Actividades Infantiles la pasó mal los primeros días, con abundante agua en el gimnasio pero está bien, pero hay instituciones que van a tener que trabajar bastante como Portugués y Oeste, que tuvieron problemas con los vestuarios. Esperemos que el tiempo mejore en los próximos días y recién ahí tomaremos alguna decisión. Hoy por hoy es otra las prioridades", sentenció.

Por último, afirmó que hasta la propia Liga de Fútbol sufrió en carne propia la lluvia caída en los últimos días, aunque sin gravedad. "En la sede de la Liga también sufrimos la lluvia. El miércoles estaba atendiendo el médico, con chicos, y se nos comenzó a inundar. Se nos cayó un pedazo de techo", sentenció.



