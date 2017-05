El Patagónico | Policiales | DEFENSA PUBLICA - 23 mayo 2017 "En las comisarías las condiciones de detención son pésimas" La defensora pública Iris Moreira afirmó que desde 2001 hasta octubre de 2016 la población carcelaria en Chubut aumentó de 305 a 548 internos. Planteó que el Instituto Penitenciario Provincial no enseña actividades educativas y que sólo cumple con ese derecho la alcaidía de esta ciudad. En ese edificio hoy se alojan 165 presos y otros 68 lo hacen en comisarías, donde se les vulneran casi todos los derechos.

La titular del Ministerio de la Defensa Pública de Comodoro Rivadavia, Iris Moreira, realizó un pormenorizado análisis del organismo que no solo brinda protección penal de las personas, sino que también lo hace en otros ámbitos de derechos civiles, económicos y culturales que afectan a la población.

En ese sentido, la abogada explicó en declaraciones a Radio del Mar que el organismo estatal atiende jurídicamente a todos los sectores más vulnerables de la sociedad, como pueden ser niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, pueblos indígenas y todo el sistema carcelario.

El cuidado de los presos y defensa técnica de personas imputadas por algún delito representa el 20 por ciento, mientras que el restante 80 por ciento “está sobre la defensa de los derechos civiles, económicos y culturales”.

En ese sentido, agregó que “tenemos registro de todo lo que les pasa a las personas que sufren algún factor que vulnera sus derechos fundamentales, en este caso la libertad de las personas. Nosotros desde 2008 sistemáticamente hemos monitoreado los lugares de detención".

A partir de ese año, "hemos visto un ascenso alarmante de la cantidad de presos", apuntó Moreira. Describió que en 2001 se contabilizaron 305 presos en toda la provincia, mientras en octubre del año pasado se alojaron a 548 internos.

La titular de la Defensa Pública local además recordó que en 2006 "interpusimos el primer habeas corpus por condiciones de detención porque en ese entonces las condiciones eran las mismas que muestran imágenes de las peores cárceles de México".

En ese momento se declaró la emergencia carcelaria y el entonces gobernador Mario Das Neves "dispuso 5 millones de pesos en 2008 para empezar con la remodelación de la Alcaldía. Han pasado 9 años y las condiciones de las celdas de los presos han cambiado sustancialmente, pero exclusivamente en la alcaidía".



Por el contrario, "en las comisarías las condiciones de detención son pésimas. La (Seccional) Séptima tuvo una reparación edilicia importante”, y se trata de la dependencia que mayor cantidad de presos aloja teniendo en cuenta que se incluyen a personas condenadas.

Para Moreira la otra mejora sustancial del sistema carcelario fue cuando en 2012 el juez penal Mariano Nicosia fijó un cupo carcelario de 165 presos para todo el ámbito de Comodoro Rivadavia, es decir la alcaldía y las once 11 comisarías de la ciudad, incluida la del barrio Diadema Argentina.

Destacó que en la alcaldía “hay escolarización, pero formación laboral y educación no existe para las comisarías de Comodoro Rivadavia. De la cantidad de presos que en este momento son 180 en Comodoro, ha habido meses donde se llegó a 200, pero el 20 por ciento son personas detenidas con prisión preventiva. El resto son personas que están cumpliendo condena”.

La defensora precisó que en la actualidad en esta ciudad hay 165 internos alojados en la alcaldía y 68 en las comisarías. Mientras el flamante Instituto Penitenciario Provincial –ubicado al norte de Trelew- "no tiene actividades educativas, lo cual sólo ofrece la alcaidía en Comodoro Rivadavia”.

