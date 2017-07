El Patagónico | Regionales | POLEMICA - 15 julio 2017 En Las Heras se enojaron con Iván Noble La polémica que tuvo repercusión nacional se generó luego de que el músico, cantante y compositor se retirara de Las Heras habiendo cobrado parte de los 500 mil pesos que el municipio pagó a cuatro artistas de trayectoria nacional e internacional, entre quienes se encontraba Patricia Sosa por haber oficiado de jurado en un evento musical.

El detonante de enfrentamiento con el intendente José María Carambia (Alianza Cambiemos) no se debió a cuestiones de dinero o por algún reclamo de profesionalismo artístico, sino al hecho que el ex líder de "Los Caballeros de la Quema" sugestivamente dejó tirada en la cama del hotel donde se hospedó la plaqueta que la comuna le había entregado en reconocimiento a su participación en el concurso "Santa Cruz Canta".

Resulta difícil establecer si lo hizo intencionalmente o por un involuntario olvido, pero ciertamente era notable que las letras con que se grabaron su nombre eran más pequeñas que las utilizadas para mencionar al jefe comunal.

Por si esto fuera poco, Noble difundió a través de una red social (Instagram) un video donde mostraba a sus fans las instalaciones del hotel donde lo hospedaron y hablaba de que estaba "en Santa Cruz, muy al culo del mundo".



AVANTI CARAMBIA



Cuando Carambia se enteró de ambos sucesos, estalló en ira y rápidamente posteó en su cuenta de Facebook los gestos irrespetuosos de Noble a quien calificó como "supuesto profesional", resultando irónica esa postura porque él había ordenado contratar a selectos artistas para enaltecer el concurso de nóveles talentos artísticos santacruceños.

Ciertamente el intendente se mostró desilusionado ya que en el mensaje directo a Noble le dijo que ahora comprendía que la falsa humidad que mostraba era solo para "caretear" ante la gente.

Además, le recriminó la falta de respeto por haber dicho "que mi ciudad es el culo del mundo" y por ello lo declaraba "persona no grata" en Las Heras.



NO ME TENGAS MIEDO



A modo de recrear la letra de otra de sus conocidas canciones (Sapo de otro pozo), Iván Noble le respondió a través de su cuenta de Twitter con una ironía diciendo que varias de su ex novias estarían dispuestas a votar al intendente de Las Heras.

Asimismo, Noble le concedió una entrevista a un medio periodístico digital (Primicias Ya) y esta vez pidió disculpas a los habitantes de Las Heras, aclarando que la expresión "el culo del mundo" que despertó generalizada indignación y repudio es una frase "coloquial" que suele usar como muchas otras personas en referencia a un lugar "que queda muy lejos", pero que de ninguna manera la formuló con un sentido despectivo.

Sin embargo, dejó en claro que su disculpa no involucraba al intendente ya que, ante la suposición de que puede estar aprovechando este malentendido para alguna campaña política, le sugirió que "no sea tribunero" y que la próxima vez que quiera "reconocer" a artistas "ponga su propio nombre un poco más chico en las plaquetas".

Ese apelativo enervó a Carambia, quien de inmediato le respondió como si se tratara de un adversario político diciéndole: "Sr. Iván Noble, sí, soy tribunero por defender mi ciudad y la región. Prefiero serlo antes que ser un irrespetuoso como usted. Y si defender a mis vecinos es ser tribunero soy el más tribunero de todos".

