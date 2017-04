El Patagónico | País/Mundo | CULTURA/ESPECTÁCULOS - 29 marzo 2017 "En Latinoamérica, no es descabellado comparar a Soda Stereo con Los Beatles" Marcelo Fernández Bitar repasa los comienzos del trío, su gigantesco éxito por América Latina, las peleas y separaciones y su descomunal gira de regreso en 2007.

El periodista Marcelo Fernández Bitar, que acaba de publicar la biografía definitiva de Soda Stereo, considera que el trío "volvió a poner en escena el rock en castellano, e influenció al público y a los artistas latinoamericanos de una manera comparable al impulso de creatividad de los Beatles a comienzos de los 60".

Por tercera vez en su carrera, el tiempo y las circunstancias volvieron a poner a Soda Stereo en la vida de Fernández Bitar, que repasó los comienzos del trío, su gigantesco éxito por América Latina, las peleas y separaciones y su descomunal gira de regreso en 2007. Sobre estos temas Fernández Bitar charló con Télam:

- T: ¿Hubo complicaciones a la hora de abordar la vida privada de los tres integrantes de Soda para esta biografía?

- Marcelo Fernández Bitar: En realidad con el tema de la vida privada y las peleas había un problema No hay registro de toda la vida privada de los Soda. Han hablado en conferencias, pero sin demasiados detalles. En una dijeron que hicieron "terapia de grupo", o de golpe aparecía uno con la que había sido novia del otro, pero nunca se refirieron al tema y además son de una época en la que no existían ni las redes sociales ni los paparazzi. No me puse a buscarlo, pero sabía que era algo de lo que no había registro.

- T: En el caso de las diferencias, ¿a qué se debieron? ¿Al crecimiento artístico o al destino que querían darle a las canciones o a cada material?

- MFB: Creo que en las diferencias internas de Soda que desembocaron en su separación del 97 y que antes los condujo a varios paréntesis hay muchos factores. Por un lado, el cansancio de tres, cuatro o cinco años sin parar los tres juntos pegados todo el tiempo, los shows, camarines y notas. Esa cosa de la conquista del continente fue agotadora y debe haber producido un desgaste, lo que es al principio un grupo de amigos con el sueño de ser estrellas de rock después es "ya está, quiero tener mi propio grupo de amigos y tengo familia". Pero ellos lo que dijeron siempre es que nunca tuvieron una pelea puntual, no es que hubo un tema por el cual se cortó, sino que era más como un cansancio o separación de pareja. Se podría sumar el desafío solista que emprendió Gustavo, aunque los demás hicieron cosas...

- T: ¿Se puede decir que a nivel convocatoria e impronta fueron algo así como los Beatles hispanoamericanos?

- MFB: ¿Los Beatles latinos? Creo que la influencia de Soda en la escena del rock argentino es comparable a cualquiera de los clásicos. Si ves a Charly, Spinetta o Pappo Soda está en ese panteón. En Latinoamérica, después de muchas historias discontinuadas de rocks locales, Soda volvió a poner en escena el rock en castellano e influenció al público y a los artistas de esos países de una manera comparable al impulso de creatividad de los Beatles a comienzos de los 60. No es descabellado compararlos con los Beatles en cuanto a influencia y a lo que lograron en todo el mundo. A los chicos que los escuchaban les daba ganas de hacer música. Eso es algo que logran muy pocos.



