En menos de una hora Pedro consiguió una silla de ruedas

El abuelo de 87 años que necesitaba una silla de ruedas para trasladarse y no podía ser costeada por su familia, ya consiguió una que le donó un vecino del barrio Pueyrredón.

Pedro Sáez de 87 años, hace tiempo que carga con una atritis que fue avanzando y lo dejó postrado en una cama sin poder movilizarse. Su familia no podía conseguir una silla de ruedas ya que en el PAMI no contaban con una y debido al elevado costo no podían costearla.

Tras ser publicada una solicitud en este medio para que alguien donara, prestara o ayudara a la familia, en menos de una hora se pudo conseguir una, según detalló la nieta Laura a El Patagónico "nos llamó un vecino del Pueyrredón que tenía una para donarnos, y nos llamó mucha gente, la verdad que estamos muy felices y agradecidos a todos los que se preocuparon en tan poco tiempo".