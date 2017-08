El Patagónico | Regionales | CAMINO DE CIRCUNVALACION - 18 agosto 2017 En nueve meses tendría que estar terminada la factibilidad del Camino de Circunvalación El subsecretario de Planificación Federal de la Inversión Pública, Fernando Alvarez de Celis, firmó ayer un convenio con el Colegio de Ingenieros y de Agrimensores de Comodoro Rivadavia. Es para estudiar la factibilidad de un anteproyecto por la construcción del Camino de Circunvalación. La vía tendría una extensión de 21 kilómetros y uniría Diadema con el Kilómetro 14 de la ruta Nacional 26.

Luego de la catástrofe climatológica que sufrió Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 8 de abril, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Comodoro Rivadavia le ofreció al subsecretario de Planificación Federal de Inversión Pública, Fernando Álvarez de Celis, la posibilidad de presentar un anteproyecto para la construcción del Camino de Circunvalación, una demanda histórica de la ciudad que permitiría eliminar el tránsito de camiones en el interior del ejido urbano.

Así, en los últimos meses la institución trabajó en el anteproyecto que finalmente presentó ayer en el acto de firma de un convenio-marco de colaboración para la realización del estudio de factibilidad de esa nueva traza, o de otras alternativas que ya han sido presentadas.

La firma y presentación del anteproyecto se realizó en las instalaciones del colegio de profesionales con la presencia del delegado, Daniel Do Carmo, y Álvarez de Celis, quien aclaró que se trata de un proyecto técnico y no del compromiso de realización de la obra.

El funcionario nacional evitó brindar especificaciones sobre el financiamiento del trabajo que se realizará, y en ese sentido aclaró: "mi subsecretaría maneja un fondo de proyectos que tiene que ver con financiamiento internacional, así que proyecto que va surgiendo lo vamos viendo. Tampoco es la cuestión de ver cuánto sale el trabajo. Queremos romper la lógica de los proyectos de 10 millones, sino ver qué proyectos hay, qué trabajo está hecho. Lo bueno de lo que presentó el Colegio es que hay mucho hecho; entonces tenemos que recopilarlo, juntarlo y ponernos de acuerdo técnicamente y seguir avanzando".

Álvarez de Celis también confirmó que serán los profesionales de Comodoro Rivadavia quienes avanzarán en el estudio de factibilidad que demoraría por lo menos nueves meses, según explicó. "Un proyecto de factibilidad de esa envergadura en Argentina tarda entre seis y nueve meses. Esos son los plazos del proyecto", sentenció.



UN ANTEPROYECTO DE 21 KILOMETROS



El proyecto del Camino de Circunvalación que presentó el Colegio de Ingenieros y de Agrimensores de Comodoro Rivadavia tiene una extensión de 21 kilómetros y une Diadema con el kilómetro 14 de la ruta Nacional 26.

La traza recorre un camino petrolero que ya existe y que fue utilizado en su momento para la logística del oleoducto de Tecpetrol, confirmó el topógrafo Eduardo Dunaj, quien trabajó en el anteproyecto y admitió que el camino hoy tiene una geografía mediadamente accidentada.

En un 80% el recorrido atraviesa el ejido urbano de la ciudad y el restante, la zona de campos privados o yacimientos. En ese sentido, desde el Colegio confirmaron ayer que la operadora Capsa ya se puso a disposición para colaborar en los trabajos a realizarse. Pero advirtieron: "habrá que analizar si esa va a ser la traza definitiva. En algunos casos habrá que tomar algunas servidumbres; en otros habrá que retirar interferencia de la actividad petrolera. Una gran ventaja es que gran parte de la actividad petrolera a la que nos estamos refiriendo no está en explotación en este momento, pero todo esto va a surgir del estudio técnico que después se haga", explicó Do Carmo, quien señaló que también "habrá que definir si se requiere alguna modificación de la traza y algún ensanchamiento para el tránsito que se está planteando, que es el de camiones".

