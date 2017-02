El Patagónico | Deportes - 03 febrero 2017 En pocos días se pondrán a la venta las entradas para Argentina XV-EE.UU. "El valor será totalmente accesible para que toda la gente pueda ir", anunció Walter Ñonquepán, presidente de Chubut Deportes. El test match, correspondiente a la quinta y última fecha del Americas Rugby Championship, tendrá lugar en el estadio municipal de Comodoro Rivadavia el 4 de marzo y será televisado por ESPN.

El presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán, anticipó ayer que en pocos días más ya estarán a la venta las entradas para el test match Argentina XV – Estados Unidos, que se jugará en Comodoro Rivadavia el 4 de marzo, por la quinta y última fecha del Americas Rugby Championship.

Sostuvo que el valor de las mismas será "totalmente accesible para que toda la gente pueda ir", e indicó que se está definiendo la venta no sólo en Chubut, sino también en algunas provincias limítrofes y vía online.

"Seguramente la semana que viene ya van a estar a la venta", manifestó Ñonquepán luego que el último miércoles participara junto al gobernador Mario Das Neves y el presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Carlos Araujo, de la presentación oficial en Buenos Aires.



REFACCION DEL ESTADIO MUNICIPAL

Habló además de la satisfacción de concretar este partido luego "del sabor amargo con el que nos habíamos quedado en junio del año pasado", cuando la competencia fue postergada por no cumplir el estadio municipal de Comodoro con algunas exigencias internacionales.

Destacó que, lejos de la resignación, "Chubut lo que hizo fue doblegar la apuesta" y el Gobierno de la provincia invirtió 11 millones de pesos en la refacción de estadio, lo que comprendió la construcción de vestuarios para locales y visitantes, instalaciones para árbitros, sanitarios y hall de acceso.

"Lo que más nos preocupaba eran los vestuarios, era lo que más tiempo y costo nos llevaba y eso ya está concluido", remarcó.



FIESTA GARANTIZADA

Ñonquepán precisó que sólo restan algunos detalles para el test match del sábado 4 de marzo. "Ya hemos estado trabajando también con la Unión de Rugby Austral y con el municipio para que el estadio esté en condiciones", dijo el funcionario y adelantó que mañana se estará reuniendo con el titular de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili, para "dar un cierre al tema de las entradas".

Asimismo, indicó que la Unión de Rugby Austral "ya se está encargando para que los clubes alberguen a algunos chicos, jueguen, vean los entrenamientos de Estados Unidos y Argentina".

En resumen, subrayó que "está todo dado para que la fiesta esté garantizada, va a ser un evento muy bueno que además será televisado por ESPN para todo el mundo".

El segundo combinado nacional, dirigido por el ex "puma" Felipe Contepomi, cuenta entre sus filas con el pilar comodorense Francisco Ferronato, quien fue convocado para la primera fecha que se jugará mañana, cuando Argentina XV visite a Canadá.

Fuente: