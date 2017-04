El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 03 abril 2017 En Rada Tilly evacuaron cuatro casas en El Mirador y aumentó a 16 la cantidad de evacuados Casas de El Mirador, que hace cuatro años fueron castigadas por la lluvia, ayer sufrieron las consecuencias del temporal que azota a la región. El municipio, junto con los vecinos, trató de contener la situación y colaboró con la reubicación de cuatro familias. La ruta Nacional 3, en tanto, ayer quedó precariamente habilitada y se recuperó el servicio de energía y la conexión telefónica. Hay 16 evacuados.

En la villa balnearia Rada Tilly, vecina a Comodoro Rivadavia, el temporal sigue haciendo estragos. El número de evacuados, que principalmente son asistidos en el albergue municipal, se elevó a 16 y durante toda la jornada de ayer el municipio trabajó en sectores críticos como los barrios El Mirador, la zona de la Laguna y del Hipódromo.

“Todos los evacuados están en perfectas condiciones y con todo lo que hace falta. La gente colaboró mucho con donaciones y desde el municipio se está desplegando un gran operativo para contener la emergencia”, dijo la concejal Gilda Olguin a El Patagónico, al ser consultada por el cuadro de situación que vive la villa balnearia.

Hasta ayer las tres avenidas principales de la ciudad estaban intransitables. Sin embargo, luego de un arduo trabajo se pudieron limpiar las arterias y reestablecer el tránsito. En forma paralela también se trabajó en la zona de El Mirador, donde en el ingreso se agravaron los inconvenientes y cuatro viviendas tuvieron que ser evacuadas, tal como sucedió hace cuatro años cuando fueron tapadas por un alud.

El municipio, con personal de Defensa Civil, Bomberos y los propios vecinos, trataron de contener la mezcla de barro y agua que se generó a partir de la rotura de un caño del acueducto. Luego de hacer lo posible, tras asegurar el sector, se procedió a la reubicación de las familias: algunas fueron a casas de amigos y otros optaron por ir a lo de vecinos.

En el Gimnasio municipal se sigue concentrando la ayuda de la comunidad, que al igual que en Comodoro fue amplia. La secretaria de Acción Social, María Eugenia Medina, al ser consultada por este diario agradeció el apoyo y sugirió que “quien quiera colaborar, acerque ropa pero sobre todo agua y lavandina”.

Respecto al tema sanitario, Medina explicó que “todo lo estamos centralizando en el hospital, pero también estamos yendo con médicos pediatras a las casas que están con alguna complicación, porque la gente no quiere salir de ellas. Creemos que, pese a todo lo que está pasando, la situación en ese aspecto está controlado, pero queda mucho por hacer y pasar todavía”, concluyó.



LA RUTA, LA ENERGIA Y EL AGUA EN LA VILLA



Mientras que el camino Juan Domingo Perón continúa cerrado desde el jueves por el desborde del arroyo La Mata, el sábado se volvió a reestablecer la conexión con la ruta Nacional 3, que quedó seriamente dañada a esa altura.

No obstante, ese día a las 20 se decidió interrumpir preventivamente el tránsito hasta las 8 de ayer, cuando se volvió a abrir el paso para los vehículos.

Al ser el único paso habilitado, la recomendación es salir de la ciudad solo en caso de que sea extremadamente necesario, ya que dependiendo del horario, llegar de una ciudad a otra puede extenderse hasta tres horas.

Por otra parte, hoy se reestablecería el servicio de agua, luego que el sábado COAGUA, anunciara un corte del suministro por la rotura de un tanque de reserva interno que debía ser reparado. Respecto a la energía eléctrica, el servicio quedó reestablecido el sábado por la noche en la mayoría de los casos. Pero en algunos sectores de la ciudad recién volvió ayer por la tarde.

Se debe recordar que este servicio es fundamental para que funcionen las bombas de la red cloacal, servicio que está en funcionamiento, ya que la planta de tratamiento está absolutamente inundada y desbordada, y no puede realizar su habitual tarea.



