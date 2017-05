En Rada Tilly hubo fervor y guitarreada patriótica

En Rada Tilly se evocó ayer, a las 11, en la plazoleta Armada Argentina, el accionar y la voluntad de los próceres que, hace 207 años, desataron el sueño de libertad en lo que hasta ese entonces era el Vierreinato del Río de la Plata.Luego del ingreso de las banderas de ceremonias y el izamiento de la bandera por parte del intendente Luis Juncos y el vicegobernador Mariano Arcioni, la concejal de la UCR, Ismaela López, fue la encargada de rescatar los ideales de mayo.La legisladora no solo recordó la historia, también habló del duro momento que como el resto de la zona sur y por el temporal sigue viviendo Rada Tilly. López valoró el trabajo y el espíritu solidario que estuvo presente durante y tras la tormenta, recordó que el gobernante tiene obligaciones, que son cotidianas y permanentes y aseguró que los ideales de los hombres de mayo siguen vigentes.López finalizó su discurso con la frase de Mariano Moreno, quien consignó: “si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía”Mientras las banderas de ceremonia se retiraban, el acto finalizó con la guitarreada a cargo del profesor Marcos Calo, responsable del taller de guitarra municipal, que estuvo acompañado por Nino Calo en bombo, con quien –entre otras- entonó la bella “Para cantar he nacido”.SEGUIR EL EJEMPLOEl intendente Luis Juncos rescató, en declaraciones a El Patagónico, la importancia simbólica que el 25 de Mayo sigue teniendo en la Argentina y el carácter comunitario, que siempre predomina en los actos realizados en la villa.“Estamos siempre acompañado por los vecinos, sin importar sus procedencias o simpatías políticas. Los que tenemos el honor de ocupar cargos públicos, tenemos que honrarlos día a día y, en ese trabajo constante, seguir el ejemplo de quienes hicieron esta patria libre y soberana”, explicó.El intendente rescató el trabajo de los vecinos y el acompañamiento permanente de Nación y Provincia para llevar adelante las tareas y obras necesarias para contener los efectos del temporal. “Esta semana tuvimos nuevas reuniones con los técnicos de Nación, que se llevaron nuestros pedidos y proyectos ejecutivos. Esperamos que las obras, que necesitamos, se definan de inmediato. Rescato particularmente que no vienen acá por la foto o a firmar cheques en blancos, sino a trabajar en serio”, cerró.El vicegobernador Mariano Arcioni también destacó los ideales de los próceres de mayo y dijo: “siempre es un gustar estar en Rada Tilly. Desde Provincia acompañamos a todas las localidades, hoy me tocó estar acá, y lo hacemos con alegría y con la responsabilidad que nos encomienda el gobernador”, sostuvo.En igual tono, el titular de la Legislatura habló acerca de la necesidad de “seguir trabajando y definiendo, con Nación", las obras que Rada Tilly necesita para contrarrestar los efectos del temporal. "Hay dos o tres obras emblemáticas y urgentes, y una de ellas es contener todo el tema del avance de la laguna. En esto se está trabajando para definir las obras de manera seria y efectiva”, concluyó.